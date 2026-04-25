¿Moda o lavado de imagen? El escándalo que amenaza con hundir la "Met Gala de los Bezos"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Carteles que llaman al boicot de la Met Gala han proliferado estos días por las calles de Nueva York. El motivo: que los patrocinadores de esta edición, que se celebrará el 4 de mayo, son Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, a quienes se acusa de impulsar al ICE o de "explotación laboral" en Amazon. Bezos, fundador de Amazon reconvertido en empresario de viajes espaciales, y su nueva esposa serán los inusuales patrocinadores de la fiesta, que recauda fondos de otras celebridades para el Instituto de Moda del Museo de Arte Metropolitano (Met). No es extraño que el evento tenga patrocinadores, pero sí a título personal. En el pasado ponían dinero las marcas de moda de lujo, en la última década se sumaron tecnológicas como Apple, Instagram y TikTok, y ahora lo hace uno de los hombres más ricos del mundo.

La contribución de Bezos a la Met Gala no se conoce, pero seguro que apenas hace mella en su fortuna de más de 200.000 millones de dólares y es bien recibida por la organización del evento, que afronta altos costes y en 2025 recaudó un récord de 31 millones de dólares. No obstante, no todos están contentos con su aterrizaje en este evento seguido por millones de personas por internet y así lo denuncian unos llamativos carteles que han proliferado en las últimas semanas en la Gran Manzana llamando a "boicotear la Met Gala de los Bezos". Un cartel muestra una lata de gas lacrimógeno en la alfombra roja con el título "patrocinado por la firma que impulsa a ICE (Servicio de Inmigración de Estados Unidos)", ya que denuncian que Amazon financia a esa agencia. Otro exhibe una botella llena de supuesta orina que alude a la "explotación laboral", también en referencia a la empresa. El responsable de estos carteles, que se pueden descargar 'online', es el grupo activista británico Everybody Hates Elon ('Todo el mundo odia a Elon', por Elon Musk), que según una nota a medios quiere "exponer y avergonzar" a Bezos y que también hizo acciones de este tipo ante su ostentosa boda en Venecia en 2025. Bezos dona "el equivalente del precio de una taza de café en este mundo, y a cambio puede aparecer en Vogue y salir con Beyoncé y Zendaya", dijo un activista sin identificar al portal HellGateNY, cuestionando por qué "evita impuestos" si quiere "financiar instituciones culturales".

Un influyente escaparate de moda