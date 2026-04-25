Shin Fujiyama impulsa proyecto “Mil Escuelas” ante comunidad internacional

El filántropo japonés radicado en Honduras, Shin Fujiyama, compartió su experiencia tras presentarse en un evento internacional en Nueva York, donde promovió su proyecto educativo “Mil Escuelas”. Aquí te mostramos los detalles.
La iniciativa “Mil Escuelas” está orientada a mejorar el acceso a la educación en comunidades vulnerables de Honduras. Shin ya se acerca a la construcción o remodelación de las primeras 100, pero falta mucho camino por recorrer.
En un intento por hacer crecer el proyecto, Fujiyama se presentó ante Brighter Children, una organización de alcance global que promueve el acceso a la educación primaria en comunidades desfavorecidas.
“Los nervios casi me vencen... pero con pura garra catracha logramos subirnos a ese escenario en Nueva York. Anoche tuvimos la oportunidad de hablar sobre el sueño de Mil Escuelas frente a personas de todas partes del mundo... y decidieron creer en él”, expresó.
Fujiyama detalló que el evento representó una plataforma clave para dar a conocer su iniciativa y atraer apoyo internacional.
Horas antes de su intervención, había calificado la actividad como una “gran oportunidad para seguir expandiendo su programa de becas en Villa Soleada”, la comunidad que ha desarrollado en el municipio de El Progreso, en el departamento de Yoro, en la zona norte de Honduras.
Aunque no se precisaron montos o compromisos específicos, el joven aseguró que el respaldo recibido permitirá continuar con el proyecto.
“Nueva York dijo presente. Y decidió seguir apostando por los niños de Villa Soleada", afirmó.
Además, agradeció "a personas como ellas, vamos a seguir graduando jóvenes... especialmente a aquellos que crecieron sin el apoyo de una familia o de sus padres”.
Cabe destacar que, el proyecto “Mil Escuelas” tiene como meta la construcción de 1,000 centros educativos en el país. Además, en su proyecto Villa Soleada, ha brindado educación bilíngüe a cientos de niños hondureños.
El objetivo de la iniciativa es transformar completamente las condiciones de aprendizaje de miles de niños hondureños.
El proyecto se desarrollar especialmente en zonas de alta vulnerabilidad de Honduras.