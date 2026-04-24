Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música: así fue la alfombra

"Le decía a mi equipo que este era el premio más tranquilo de mi carrera y, claro, es de mujeres", expresó Becky G, envuelta en una columna dorada con brillos y aperturas a los dos lados de su cintura. Posteriormente, se cambió a un traje de lentejuelas blancas semitransparente para rendir homenaje a Selena Quintanilla al interpretar 'Dreaming of You'.