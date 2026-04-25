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Horas antes celebró la revelación del sexo de su bebé: Yorvin Guerra murió en accidente en Copán

Un fatal accidente en Santa Rosa de Copán privó a Yorvin Alexander Guerra de conocer a su bebé, quien se presume perdió la vida horas después de celebrar la revelación del sexo de su bebé

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 09:43
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Como Yorvin Alexander Guerra fue identificado el joven que murió a causa de un accidente de tránsito tipo despiste en Santa Rosa de Copán.

 Foto: Redes sociales
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El accidente ocurrió el pasado viernes 14 de abril, en el sector de Corralito, Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en la zona occidental de Honduras, cuando el joven habría perdido el control de su motocicleta e impactó contra una estructura.

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Según medios locales, Yorvin Alexander Guerra ese mismo día había celebrado la revelación de sexo de su bebé, que está a pocas semanas de nacer.

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Se conoció que, tras la celebración, sufrió el accidente cuando se conducía a bordo de su motocicleta en Santa Rosa de Copán.

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El joven apenas tenía 21 años de edad. Su pareja, identificada únicamente como Andrea, hoy se despide de él.

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Preliminarmente, se conoció que el joven era carpintero y originario de Santa Rita, Copán. Se le veía muy feliz a la espera de la llegada de su hijo.

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El joven murió tras el impacto. Las autoridades confirmaron que presentaba sangrado en ambos oídos y en la nariz.

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Tras su muerte, han salido a la luz varios momentos del embarazo de su pareja. Uno de ellos fue cuando la pareja conoció el sexo de su bebé.

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Familiares y amigos actualmente velan el cuerpo de Yorvin Alexander Guerra, tras el accidente ocurrido el pasado viernes entre las 6:00 y 7:00 de la tarde.

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En un video, Andrea atesora el momento en el que ella y Yorvin se enteraron de que su bebé sería un varón.

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