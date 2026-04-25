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Esteban Ferrera, del “Cartel del Diablo”, entre los más buscados en Honduras: ¿Cuánto ofrecen?

El líder del temido “Cartel del Diablo” ya fue incluido en la lista de los 10 más buscados en Honduras, y las autoridades ofrecen una recompensa

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 09:04
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Esteban Ferrera, conocido como “El Diablo”, es señalado como el principal líder del llamado “Cártel del Diablo”, responsable de múltiples crímenes en el departamento de Yoro, en Honduras.

 Foto: Redes sociales
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Esteban Gumercindo Ferrera Rodas es un hondureño de 33 años de edad que ya figura en la lista de los 10 más buscados en Honduras. Es exmilitar y en redes sociales se presentaba como líder de la estructura criminal denominada “El Cartel del Diablo”.

 Foto: Redes sociales
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La estructura criminal que dirige estaría detrás de asesinatos, secuestros y extorsiones que han generado alarma entre los habitantes de Sulaco, Yoro.

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En uno de los últimos crímenes atribuidos a este grupo, habrían intentado fingir su muerte. En una masacre registrada en Yoro en el mes de marzo, a una de las víctimas le cortaron la cabeza y dejaron su documento de identificación a nombre de Esteban Ferrera, para hacer creer que el cuerpo pertenecía a él.

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La Policía Nacional de Honduras informó el pasado viernes 24 de abril que actualizó la lista de los 10 criminales más buscados del país.

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En el nuevo afiche fue incluido Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como líder del “Cartel del Diablo”.

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Según la información de la institución, se ofrece una recompensa de 300 mil lempiras para quien aporte información fidedigna que conduzca a su captura.

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Los datos pueden reportarse al número telefónico 9974-9737 o al correo electrónico masbuscados.dpi@policianacional.gob.hn.

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Encabezando la lista de los criminales más buscados del país figura Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “El Porky”, identificado como líder de la Mara Salvatrucha.

 Foto: Cortesía
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A inicios de febrero de este año, circuló un video atribuido al cabecilla del “Cártel del Diablo”, en el que afirmaba que sus acciones violentas estaban dirigidas únicamente contra pandilleros y personas dedicadas al robo, a quienes señalaba como sus objetivos.

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