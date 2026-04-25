Esteban Ferrera, del “Cartel del Diablo”, entre los más buscados en Honduras: ¿Cuánto ofrecen?

Esteban Ferrera, conocido como “El Diablo”, es señalado como el principal líder del llamado “Cártel del Diablo”, responsable de múltiples crímenes en el departamento de Yoro, en Honduras.
Esteban Gumercindo Ferrera Rodas es un hondureño de 33 años de edad que ya figura en la lista de los 10 más buscados en Honduras. Es exmilitar y en redes sociales se presentaba como líder de la estructura criminal denominada “El Cartel del Diablo”.
La estructura criminal que dirige estaría detrás de asesinatos, secuestros y extorsiones que han generado alarma entre los habitantes de Sulaco, Yoro.
En uno de los últimos crímenes atribuidos a este grupo, habrían intentado fingir su muerte. En una masacre registrada en Yoro en el mes de marzo, a una de las víctimas le cortaron la cabeza y dejaron su documento de identificación a nombre de Esteban Ferrera, para hacer creer que el cuerpo pertenecía a él.
La Policía Nacional de Honduras informó el pasado viernes 24 de abril que actualizó la lista de los 10 criminales más buscados del país.
En el nuevo afiche fue incluido Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como líder del “Cartel del Diablo”.
Según la información de la institución, se ofrece una recompensa de 300 mil lempiras para quien aporte información fidedigna que conduzca a su captura.
Los datos pueden reportarse al número telefónico 9974-9737 o al correo electrónico masbuscados.dpi@policianacional.gob.hn.
Encabezando la lista de los criminales más buscados del país figura Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “El Porky”, identificado como líder de la Mara Salvatrucha.
A inicios de febrero de este año, circuló un video atribuido al cabecilla del “Cártel del Diablo”, en el que afirmaba que sus acciones violentas estaban dirigidas únicamente contra pandilleros y personas dedicadas al robo, a quienes señalaba como sus objetivos.