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Entraron vestidos de civiles a El Pedregal: Adalberto, militar abatido tras enfrentamiento

Adalberto Mejía participaba en una operación encubierta. Los miembros de la Policía Militar ingresaron vestidos de civil a la colonia El Pedregal, donde fueron recibidos a disparos

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 08:11
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Un miembro activo de la Policía Militar murió tras resultar gravemente herido en un enfrentamiento en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa. El sector es considerado una zona de alta conflictividad, donde históricamente ha tenido presencia la Pandilla 18, una de las estructuras criminales que operan en Honduras.

 Foto: Redes sociales
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La víctima fue identificada como Adalberto Mejía Moreno, de 31 años de edad. ¿Cómo sucedieron los hechos? Aquí los detalles.

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La víctima, junto a otros compañeros, participaba en un operativo encubierto, según información preliminar. La misión no salió como lo esperaban.

 Daniela Zepeda
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Según información preliminar, los agentes se encontraban vestidos de civil cuando se produjo el intercambio de disparos con supuestos integrantes de grupos delictivos que operan en la zona.

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Miembros de la estructura criminal, al percatarse, habrían abierto fuego contra los miembros de la Policía Militar y dejado gravemente herido a Adalberto Mejía Moreno.

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En redes sociales, una persona que lo conoció aseguró que inició su formación en la Escuela Manuel Bonilla, continuó sus estudios en el Centro Básico Nicolás Montes del Portillo de la Mora en Comayagua y más adelante ingresó al Centro de Adiestramiento del Ejército (CEDACE).

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Se desconoce exactamente cuándo ingresó a la institución castrense, aunque en sus cuentas de Facebook realizaba publicaciones con su uniforme desde el año 2022, por lo que se presume que tenía más de cuatro años de servicio.

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Durante el altercado, los militares solicitaron presencia policial debido al intenso tiroteo. El hecho se registró en una calle cercana a un campo de fútbol de El Pedregal.

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Adalberto Mejía Moreno pertenecía al 1.er Batallón de la Policía Militar del Orden Público. Las autoridades de la Policía Militar no han brindado más detalles del operativo. Asimismo, se desconoce si además de Adalberto hubo más heridos dentro de la institución o en la estructura criminal.

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La Policía Militar lamentó la muerte de Mejía: "Adalberto Mejía Moreno (QDDG), quien en vida sirvió con honor, valentía y compromiso a la patria. Hoy despedimos no solo a un miembro de la institución, sino a un hijo, amigo y hermano que deja una huella imborrable en quienes tuvieron el honor de conocerle y compartir con él su vocación de servicio."

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