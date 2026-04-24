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Así era Elkin Munguía, jinete olanchano que murió en accidente en Nicaragua

Elkin Munguía, joven de Olancho amante de los caballos, murió en Nicaragua; estudiaba en la Universidad de Ciencias Comerciales

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 18:18
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Elkin Munguía, el joven hondureño que falleció en un accidente de tránsito en Nicaragua, es recordado por familiares y allegados como un apasionado de los caballos y una persona cercana a su comunidad.

 Foto: redes sociales
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Originario de la aldea Pacura, en el municipio de Gualaco, Olancho, Munguía destacaba por su afición en los desfiles hípicos, una actividad que compartía frecuentemente en sus redes sociales, donde también documentaba momentos de su vida cotidiana.

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De acuerdo con la información disponible en su perfil en redes sociales, el joven cursaba estudios en la Universidad de Ciencias Comerciales en Nicaragua, país donde residía al momento del accidente.

 Foto: redes sociales
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Personas cercanas han expresado su pesar tras su fallecimiento, destacando sus cualidades personales.

Foto: redes sociales
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“Elkin, un cipote tan tranquilo, joven y cariñoso con todas las personas que lo conocíamos. Dios le dé fuerzas a su querida madre, padre, hermanos y toda la familia”, escribió Martha Nájera, allegada del joven olanchano.

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Munguía perdió la vida luego de un accidente vial ocurrido en el sector de Reparto San Juan, en territorio nicaragüense, donde viajaba junto a otras cinco personas en un vehículo particular.

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Tras el impacto, fue trasladado a un centro asistencial, donde minutos después se confirmó su deceso.

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Los otros cinco ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron enviados al Hospital Manolo Morales, donde permanecen bajo observación médica.

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"Hoy nos unimos al dolor que embarga a la familia y seres queridos de Elkin Leonel Munguía Sarmiento", lamentó la municipalidad de San Esteban.

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Su muerte ha generado reacciones de pesar en redes sociales, donde amigos y conocidos lo recuerdan por su carácter afable y su vínculo con las tradiciones del campo.

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