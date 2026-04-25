“Vamos a trabajar juntos”: 'Supremo' se reunirá con el presidente Asfura por partido de tiktokers

'Supremo' es considerado pionero de los partidos de fútbol tiktokers en Honduras, eventos que reúnen a creadores de contenido de otros países para enfrentarse a creadores hondureños. Tiene previsto un partido de fútbol contra Perú, por lo que logró agendar una cita con el presidente Asfura. Además, es considerado el creador de contenido con más seguidores en redes sociales en el país, sumando más de 3.5 millones en TikTok, 1.4 millones en Facebook, 1 millón en Instagram, 3.29 millones en YouTube, entre otras plataformas.