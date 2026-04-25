“Vamos a trabajar juntos”: 'Supremo' se reunirá con el presidente Asfura por partido de tiktokers

En una videollamada entre el presidente Nasry Asfura y el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, ambos ofrecieron su apoyo a los partidos de fútbol organizados por Lester Cardona, conocido popularmente como “Soy Supremo”.
“Es algo inesperado de mi parte estar con ustedes aquí en videollamada”, dijo 'Supremo' durante la conversación, la cual fue grabada y compartida en redes sociales.
“Contá conmigo para todos los partidos que necesiten, vamos a trabajar juntos para hacer las cosas bien y que la gente disfrute, que goce, que se sienta bien”, expresó el presidente Asfura.
Por su parte, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, también presente en la videollamada, aseguró: “Estamos a la orden, somos de calidad”.
'Supremo' manifestó: “Por eso les digo, tenemos que mostrar la otra cara, que es lo que yo trato de hacer en los partidos: seguridad, un buen show, un buen espectáculo, algo visual”.
'Supremo' agregó: “Jugamos contra Perú, lo que queremos es mostrar la otra cara de Honduras: seguridad y turismo”.
El presidente respondió: “No hay ningún problema. No sé cómo estás de tiempo el día lunes, aquí te recibo con todo cariño en Casa Presidencial”.
'Supremo' consultó la hora disponible para la reunión, y Asfura indicó que podría ser entre las 4:00 y 5:00 de la tarde.
“Somos un equipo, una fuerza para salir adelante y hacer las cosas bien. Cuente con eso, no tenga dudas, Supremo”, prometió el presidente Asfura.
'Supremo' es considerado pionero de los partidos de fútbol tiktokers en Honduras, eventos que reúnen a creadores de contenido de otros países para enfrentarse a creadores hondureños. Tiene previsto un partido de fútbol contra Perú, por lo que logró agendar una cita con el presidente Asfura. Además, es considerado el creador de contenido con más seguidores en redes sociales en el país, sumando más de 3.5 millones en TikTok, 1.4 millones en Facebook, 1 millón en Instagram, 3.29 millones en YouTube, entre otras plataformas.