Sin nombre ni registro: el caso de “Morris” que impide entregar su cuerpo en Honduras

El Ministerio Público (MP) advirtió que la falta de identidad legal del joven conocido como “Morris” está dificultando el proceso de identificación y entrega de su cuerpo, luego de que fuera asesinado en el centro de Tegucigalpa, capital de Honduras, el pasado martes -21 de abril-.
La portavoz de la institución, Lorena Cálix, explicó que el joven no cuenta con registros oficiales que permitan establecer su identidad.
“No tiene familia registrada, no cuenta con tarjeta de identidad ni partida de nacimiento, y nunca fue inscrito en el Registro Nacional de las Personas”, señaló.
Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado urgente a posibles familiares o personas cercanas para colaborar en el proceso.
“Estamos urgiendo, a través de los medios de comunicación y redes sociales, a que la familia de este joven se acerque y colabore con el proceso científico para poder identificar y entregar el cuerpo”, indicó Cálix.
La funcionaria detalló que, de no presentarse familiares, se deberá seguir un procedimiento administrativo.
Si no apareciera familia que colabore con el proceso de identificación, se elaborará un expediente administrativo para que quien lo reclame pueda acreditar un vínculo y darle sepultura conforme a la tradición”, explicó.
“Morris”, como era conocido en el centro de la ciudad, fue asesinado la mañana del pasado martes en ese mismo sector, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.
El caso ha generado reacciones de múltiples organizaciones sociales que conocieron a "Morris" y le tendieron la mano varias veces, pues durante años vivió como habitante de calle.
Proyecto Micah, una de estas organizaciones, expresó su intención de hacerse cargo del cuerpo y brindarle un entierro digno, recordando que el joven fue parte de su comunidad en años anteriores.
La organización señaló que, aunque no se conoce su nombre completo, mantienen esfuerzos para reclamar el cuerpo y honrar su memoria, destacando que “ninguna persona es invisible”.
"Morris siempre saludaba a nuestro equipo con abrazos y amabilidad. Él importaba. Él era conocido. Él fue amado", aseguró la organización.