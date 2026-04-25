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Sin nombre ni registro: el caso de “Morris” que impide entregar su cuerpo en Honduras

El Ministerio Público advirtió que la falta de registro oficial del joven complica su identificación y sepultura en Tegucigalpa

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 10:57
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El Ministerio Público (MP) advirtió que la falta de identidad legal del joven conocido como “Morris” está dificultando el proceso de identificación y entrega de su cuerpo, luego de que fuera asesinado en el centro de Tegucigalpa, capital de Honduras, el pasado martes -21 de abril-.

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La portavoz de la institución, Lorena Cálix, explicó que el joven no cuenta con registros oficiales que permitan establecer su identidad.

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“No tiene familia registrada, no cuenta con tarjeta de identidad ni partida de nacimiento, y nunca fue inscrito en el Registro Nacional de las Personas”, señaló.

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Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado urgente a posibles familiares o personas cercanas para colaborar en el proceso.

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“Estamos urgiendo, a través de los medios de comunicación y redes sociales, a que la familia de este joven se acerque y colabore con el proceso científico para poder identificar y entregar el cuerpo”, indicó Cálix.

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La funcionaria detalló que, de no presentarse familiares, se deberá seguir un procedimiento administrativo.

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Si no apareciera familia que colabore con el proceso de identificación, se elaborará un expediente administrativo para que quien lo reclame pueda acreditar un vínculo y darle sepultura conforme a la tradición”, explicó.

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“Morris”, como era conocido en el centro de la ciudad, fue asesinado la mañana del pasado martes en ese mismo sector, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

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El caso ha generado reacciones de múltiples organizaciones sociales que conocieron a "Morris" y le tendieron la mano varias veces, pues durante años vivió como habitante de calle.

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Proyecto Micah, una de estas organizaciones, expresó su intención de hacerse cargo del cuerpo y brindarle un entierro digno, recordando que el joven fue parte de su comunidad en años anteriores.

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La organización señaló que, aunque no se conoce su nombre completo, mantienen esfuerzos para reclamar el cuerpo y honrar su memoria, destacando que “ninguna persona es invisible”.

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"Morris siempre saludaba a nuestro equipo con abrazos y amabilidad. Él importaba. Él era conocido. Él fue amado", aseguró la organización.

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