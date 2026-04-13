Met Gala 2026: esta es la temática oficial y el concepto que dominará la alfombra roja

Nueva York, Estados Unidos.- El Met Gala 2026 ya tiene temática confirmada y, fiel a su tradición, vuelve a colocar a la moda en el centro de una conversación cultural mucho más amplia.

Este año, la esperada alfombra roja estará inspirada en la exposición del Costume Institute titulada “Costume Art” (Arte del vestuario), una propuesta que busca explorar la profunda relación entre la moda, el cuerpo y las distintas expresiones artísticas a lo largo de la historia.

Lejos de limitarse a una simple exhibición de piezas, el concepto apuesta por entender el vestuario como una forma de arte en sí misma, capaz de dialogar con disciplinas como la pintura, la escultura y el diseño.

En ese sentido, la edición 2026 del Met Gala propone romper con una vieja discusión: la de si la moda puede considerarse arte.

La respuesta del Museo Metropolitano de Arte es clara y contundente: no solo lo es, sino que además el cuerpo humano funciona como su principal lienzo.