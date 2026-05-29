Entregan el cuerpo del quinto policía asesinado en Corinto tras su identificación por ADN

San Pedro Sula, Cortés.- Tras más de una semana de registrarse el crimen de cinco policías en Corinto, Omoa, Cortés, finalmente fue entregado a sus familiares el cuerpo de Nels Makey Eguigure Benavides, luego de completarse el proceso de identificación mediante pruebas de ADN.
Este viernes, tras la identificación correspondiente, la familia del agente de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) podrá darle sepultura a su cuerpo.
Desde el pasado 22 de mayo, el cuerpo de Eguigure Benavides seguía sin ser plenamente identificado, luego de que un grupo criminal le quitara la vida junto a otros cuatro compañeros. Lamentablemente, el cuerpo del agente fue desmembrado y carbonizado, lo que complicó su identificación.
De acuerdo con las autoridades de Medicina Forense, el proceso se basó en la comparación de muestras de ADN tomadas de su madre, lo que permitió obtener resultados concluyentes.
El portavoz de Medicina Forense, Edgardo Cruz, detalló que el material genético fue procesado en laboratorios especializados y posteriormente verificado para garantizar la precisión de la identificación.
Tras confirmarse la identidad, las autoridades autorizaron la entrega del cuerpo, que permanecía en resguardo desde que fue recuperado tras la masacre en Corinto, ocurrida el jueves 21 de mayo en horas de la madrugada. En el crimen múltiple también perdieron la vida los agentes Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y Emerson Josué Canales Fúnez.
El cuerpo de Nels Makey fue sometido a los procedimientos de preparación y sellado del féretro antes de su traslado a El Paraíso.