Entregan el cuerpo del quinto policía asesinado en Corinto tras su identificación por ADN

San Pedro Sula, Cortés.- Tras más de una semana de registrarse el crimen de cinco policías en Corinto, Omoa, Cortés, finalmente fue entregado a sus familiares el cuerpo de Nels Makey Eguigure Benavides, luego de completarse el proceso de identificación mediante pruebas de ADN.

Este viernes, tras la identificación correspondiente, la familia del agente de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) podrá darle sepultura a su cuerpo.

Desde el pasado 22 de mayo, el cuerpo de Eguigure Benavides seguía sin ser plenamente identificado, luego de que un grupo criminal le quitara la vida junto a otros cuatro compañeros. Lamentablemente, el cuerpo del agente fue desmembrado y carbonizado, lo que complicó su identificación.