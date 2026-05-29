Pronostican lluvias por vaguada este fin de semana en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una vaguada dejará tormentas eléctricas este fin de semana en el Distrito Central, informó Francisco Argeñal director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El experto aseguró que "podríamos tener la influencia de una onda tropical que estaría pasando por nuestro territorio entre martes y miércoles de la próxima semana”.

Argeñal detalló que al tener condiciones de nubosidad que produce chubascos y actividad eléctrica, también disminuyen las temperaturas altas que se registraron durante las últimas tres semanas en Tegucigalpa debido a la ausencia de lluvias y de nubes.

“Por las tormenta eléctricas hay que tomar medidas de prevención, especialmente tratar de no utilizar aparatos conectados a la red eléctrica nacional, dado que una descarga puede caer muy distante del lugar donde se encuentra, pero puede transmitirse principalmente por el cable neutro que está en todas las redes de electricidad en cualquier parte del mundo”, añadió el experto.