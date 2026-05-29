Pronostican lluvias por vaguada este fin de semana en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una vaguada dejará tormentas eléctricas este fin de semana en el Distrito Central, informó Francisco Argeñal director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El experto aseguró que "podríamos tener la influencia de una onda tropical que estaría pasando por nuestro territorio entre martes y miércoles de la próxima semana”.
Argeñal detalló que al tener condiciones de nubosidad que produce chubascos y actividad eléctrica, también disminuyen las temperaturas altas que se registraron durante las últimas tres semanas en Tegucigalpa debido a la ausencia de lluvias y de nubes.
“Por las tormenta eléctricas hay que tomar medidas de prevención, especialmente tratar de no utilizar aparatos conectados a la red eléctrica nacional, dado que una descarga puede caer muy distante del lugar donde se encuentra, pero puede transmitirse principalmente por el cable neutro que está en todas las redes de electricidad en cualquier parte del mundo”, añadió el experto.
Por otra parte, se refirió al tema de deslizamientos, explicando que el suelo está bastante seco aún y que se pueden soportar de 20 a 30 días con lluvia, antes de que haya saturación que ocasiones derrumbes.
“Esperamos poder alcanzar entre unos cuarenta a sesenta milímetros de agua, esto de alguna manera va a empezar a reflejarse como un leve incremento en los niveles de la represa de Los Laureles, principalmente, ya que es la que tiene mayor área de captación de agua lluvia y con un embalse pequeño”, dijo Argeñal.
Aseguró que monitorearán las lluvias constantemente para proteger y mantener informada a la población hondureña ante cualquier amenaza.
Pese a lluvias Represas siguen en estado critico
La Unidad Municipal de Agua Potable (UMAPS) informó que los niveles de las represas de Los Laureles, con un 34%, y la Concepción con 42 %, reflejan que siguen por debajo del 50%, manteniéndose en alerta.
Cabe recordar que la UMAPS con la Alcaldía del Municipal del Distrito Central (AMDC) declararon una emergencia hídrica en la capital por unos 60 días, tiempo en el que realizarán racionamientos constantes de agua, arrendamientos de cisternas, compra y distribución de agua, instalación de puntos de abastecimientos de agua y se le da atención a las zonas más vulnerables.
Esta situación, que ha venido afectando las principales fuentes de agua en la capital, se debe al fenómeno de El Niño, que ha provocado que ha agudizado las altas temperaturas y olas de calor.