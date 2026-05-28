​​Lluvias con tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Honduras este viernes 29 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y chubascos con actividad eléctrica continuarán este viernes 29 de mayo en varias regiones del territorio hondureño debido a una vaguada en niveles medios y al ingreso de humedad desde el océano Pacífico. El pronosticador de Cenaos, Will Ochoa, informó que las precipitaciones serán de débiles a moderadas y se presentarán de forma dispersa en distintas zonas del país. Según el reporte meteorológico, las condiciones inestables afectarán principalmente al occidente, sur y centro de Honduras, aunque también se registrarán lluvias en sectores del norte y oriente.

“Debido a una vaguada en niveles medios, así como también el ingreso de humedad del océano Pacífico, se nos estarán generando lluvias y chubascos”, explicó Ochoa en el informe climático. El meteorólogo detalló que las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente durante el transcurso de la tarde y primeras horas de la noche. En cuanto al estado del mar, Cenaos indicó que el oleaje se mantendrá dentro de los parámetros normales tanto en la costa Caribe como en el Golfo de Fonseca. Para el litoral norte se esperan alturas de uno a tres pies, mismas condiciones que prevalecerán en el Golfo de Fonseca, de acuerdo con el pronóstico oficial.