Masa de aire frío dejará lluvias y descenso de temperaturas en Honduras este jueves

Las condiciones climáticas estarán marcadas por abundante nubosidad y precipitaciones de intensidad variable en varias regiones del país, con mayor incidencia en el norte y occidente.

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una masa de aire frío sobre el territorio nacional provocará este jueves 19 de marzo un descenso en las temperaturas, acompañado de lluvias y vientos frescos del norte, según el pronóstico oficial.

De acuerdo con el pronosticador de turno de Cenaos, Jairo García, para este jueves, "el ingreso de una masa de aire frío sobre el país estará produciendo vientos frescos del norte, condiciones nubosas, descenso de temperaturas y lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos, ocasionalmente fuertes".

El experto detalló que las lluvias más intensas se concentrarán “sobre la región norte y áreas de la región occidental”, mientras que en otras zonas del país las precipitaciones serán más leves.

En ese sentido, agregó que “sobre la región central y oriental del país esperarían precipitaciones débiles”, lo que implica acumulados menores en comparación con el litoral norte.

En cuanto a las condiciones marítimas, García explicó que el oleaje presentará variaciones entre ambas costas del país.

“En cuanto a la altura del oleaje estaría de 3 a 5 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el golfo de Fonseca”, indicó el pronosticador.

Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se prevé una máxima de 25 C° y una mínima de 18 C°, reflejando el impacto del aire frío en la zona central.

A nivel nacional, las temperaturas oscilarán entre los 13 C° y 36 C°: en la región central se esperan 27 C° de máxima y 19 C° de mínima; en la insular 27 C° y 24 C°; en la norte 24 C° y 20 C°; en la oriental 28 C° y 19 C°; en la sur 36 C° y 24 C°, y en la occidental 26 C° de máxima con mínimas de hasta 13 C°.

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