¿Lluvias o calor?: Conozca cómo estará el clima en Honduras este sábado, según Cenaos

Tegucigalpa, Honduras.- El viento del norte y noreste ingresará humedad del mar Caribe y provocará lluvias débiles dispersas y chubascos aislados este sábado 28 de febrero, principalmente en las regiones del centro y oriente del país.

Para el resto de Honduras, las condiciones se mantendrán mayormente secas y estables durante la jornada, de acuerdo con el reporte oficial.

En cuanto al estado del mar, el especialista indicó que se esperan oleajes de uno a tres pies tanto en el Golfo de Fonseca como en el litoral Caribe.

Sobre las temperaturas, en Tegucigalpa se registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 17 C°.

En la región central se prevé una máxima de 34 C° y una mínima de 17 C°, mientras que en la región insular la temperatura alcanzará los 28 C° y descenderá hasta los 26 C°.

Para la región norte se esperan 32 C° de máxima y 20 C° de mínima, y en el oriente del país la temperatura llegará a 30 C° con una mínima de 18 C°.

El sur será la zona más calurosa, con una máxima de 39 C° y una mínima de 24 C°, en tanto que en la región occidental se pronostica una máxima de 32 C° y una mínima de 10 C°.

