Clima seco: ¿qué zona del país rozará los 37 grados de temperatura este jueves?

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas y estables predominarán este jueves 26 de febrero de 2026 en la mayor parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico oficial.

José Pavón, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que durante la jornada no se esperan cambios significativos en el tiempo sobre el país.

“El pronóstico del tiempo para el jueves 26 de febrero del año 2026 predominarán las condiciones secas y estables sobre la mayor parte del país. Por la tarde, el viento del este, transportando humedad proveniente desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, generará precipitaciones débiles muy aisladas en la región oriental. Temperaturas frescas por la mañana”, detalló Pavón.

Las lluvias que podrían registrarse en el oriente serían de carácter débil y de manera muy aislada, según el especialista, debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe impulsada por el viento del este.

En cuanto al estado del mar, el pronosticador indicó que se mantendrán condiciones similares tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

“En cuanto los oleajes el litoral Caribe de 1 a 3 pies, el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies”, precisó.

Sobre las temperaturas, en Tegucigalpa se espera una máxima de 28 C° y una mínima de 14 C°, con ambiente fresco en las primeras horas del día.

Para la región Central se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y mínima de 16 C°, mientras que en la región Insular los valores oscilarán entre los 28 C° de máxima y 26 C° de mínima.

En la región Norte se prevé una máxima de 28 C° y mínima de 20 C°. En el oriente del país, donde podrían presentarse lluvias débiles, la temperatura alcanzará los 31 C° y descenderá hasta los 18 C°.

La zona sur registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 37 C° y mínima de 24 C°, en tanto que en la región Occidental se esperan 28 C° como máxima y 12 C° como mínima, concluyó Pavón.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).