Génesis PN vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Comayagua, Honduras.- La liguilla del Torneo Clausura 2026 trae este domingo un duelo que promete intensidad de principio a fin. Génesis PN y Motagua se miden por el Grupo B en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, en un compromiso que marca el inicio de la pelea por un boleto a la gran final.

'Caninos' y 'Águilas Azules' llegan con la obligación de sumar desde el arranque, conscientes de que cualquier tropiezo puede resultar determinante en un formato corto y altamente competitivo, donde cada punto puede inclinar la balanza.

Génesis PN será anfitrión de un Motagua que parte como favorito tras lo mostrado en la fase de clasificación. Este grupo lo completa Olancho FC, que entrará en acción en la segunda jornada y estará atento a lo que ocurra en este primer choque.

En el Carlos Miranda, los 'Caninos' intentarán romper la hegemonía reciente de los azules, que llegan motivados y con la ilusión de dar un paso firme rumbo a la final bajo la dirección del español Javier López.

Los antecedentes recientes favorecen ampliamente a Motagua. En la etapa regular, Génesis PN cayó en ambos enfrentamientos: un contundente 5-0 en casa, con hat-trick del uruguayo Rodrigo de Olivera, además de anotaciones de Óscar Discua y Romario; y luego un 3-1 en Tegucigalpa con goles de Jhon Kleber, Alejandro Reyes y Jefryn Macías.

Los dirigidos por Fernando Mira tampoco llegan con los mejores números como locales, acumulando apenas una victoria en sus últimos 11 partidos en casa, lo que los convierte en el equipo con el rendimiento más bajo en esa condición. En contraste, Javier López vivirá su primera experiencia dirigiendo en el Carlos Miranda en Liga Nacional.