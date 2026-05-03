Real España se quedó con nueve jugadores en apenas 20 minutos ante Marathón: Lo que ocurrió

San Pedro Sula, Honduras.- La polémica arbitral no tardó en hacerse protagonista en el clásico sampedrano entre Marathón y Real España , duelo correspondiente al arranque de las triangulares del Grupo A del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras.

El encuentro comenzó con alta intensidad, pero rápidamente se vio condicionado por decisiones arbitrales que desataron la controversia. En apenas 20 minutos del primer tiempo, el conjunto aurinegro quedó en una situación crítica tras sufrir la expulsión de dos de sus futbolistas: Anfronit Tatum y Nixon Cruz.

La primera acción se produjo al minuto 11, luego de un fuerte encontronazo entre el argentino Farioli, jugador del Marathón, y Benavídez del Real España. La jugada derivó en un conato de bronca entre varios jugadores de ambos equipos, momento en el que Tatum soltó un manotazo sobre Isaac Castillo, acción que no pasó desapercibida para el cuerpo arbitral.

Minutos más tarde, al 20’, llegó la segunda expulsión que terminó de complicar el panorama para la “Máquina”. Nixon Cruz protagonizó una acción antideportiva al propinar un pisotón sobre Damin Ramírez, cuando el futbolista verdolaga se encontraba en el suelo, lo que generó la inmediata reacción de los rivales.