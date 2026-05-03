Equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026: Olimpia y Motagua destacan en Honduras

Ya comienzan a definirse todos los clasificados s la Copa Centroamericana 2026. Honduras ya tiene a dos de sus tres participantes.
Alianza de Panamá es uno de los tres clubes canaleros que van a disputar la próxima Copa Centroamericana 2026.
Antigua GFC de Guatemala al ser campeón del certamen chapín certificó su pasaje a la competencia.
Diriangén FC de Nicaragua es el actual campeón del balompié pinolero y eso le ha abierto el espacio.
Motagua amarró su pasaje a la Copa Centroamericana después de ser el segundo equipo con más puntos en las vueltas regulares del torneo hondureño ya que el primero, Olimpia, está clasificado por ser el campeón.
Municipal de Guatemala ha vuelto a clasficar al torneo y ahora producto de la sumatoria de puntos.
Olimpia de Honduras fue campeón del torneo Apertura y con eso firmó su clasificación.
Plaza Amador es el rey de Panamá y por ende estará con su presencia en la competencia.
Real Estelí, al tener la mayor cantidad de puntos, firmó el boleto a la justa de la región.
Saprissa de Costa Rica también estará participando en la Copa Centroamericana.
Verdes FC, equipo de Belice, se sumará nuevamente a la competencia para tratar de hacer un papel decorable.
Alajuelense de Costa Rica al ser el campeón del torneo Apertura en Costa Rica, jugará y defenderá sus tres coronas.
Luis Ángel Firpo de El Salvador jugará otra vez la Copa Centroamericana, pero esta vez como campeón.
El Club Sport Herediano ya tiene asegurada su participación en la Copa Centroamericana 2026 tras clasificar recientemente como uno de los representantes de Costa Rica.
Estos son los escudos de los clubes que ya están en la Copa Centroamericana 2026.