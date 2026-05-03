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Equipos clasificados a la Copa Centroamericana 2026: Olimpia y Motagua destacan en Honduras

El sorteo se llevará a cabo el martes 26 de mayo; 13 clubes ya han asegurado una plaza en el torneo de 20 equipos

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 13:38
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Ya comienzan a definirse todos los clasificados s la Copa Centroamericana 2026. Honduras ya tiene a dos de sus tres participantes.

Fotos: Cortesía.
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Alianza de Panamá es uno de los tres clubes canaleros que van a disputar la próxima Copa Centroamericana 2026.

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Antigua GFC de Guatemala al ser campeón del certamen chapín certificó su pasaje a la competencia.
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Diriangén FC de Nicaragua es el actual campeón del balompié pinolero y eso le ha abierto el espacio.
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Motagua amarró su pasaje a la Copa Centroamericana después de ser el segundo equipo con más puntos en las vueltas regulares del torneo hondureño ya que el primero, Olimpia, está clasificado por ser el campeón.
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Municipal de Guatemala ha vuelto a clasficar al torneo y ahora producto de la sumatoria de puntos.
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Olimpia de Honduras fue campeón del torneo Apertura y con eso firmó su clasificación.
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Plaza Amador es el rey de Panamá y por ende estará con su presencia en la competencia.
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Real Estelí, al tener la mayor cantidad de puntos, firmó el boleto a la justa de la región.
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Saprissa de Costa Rica también estará participando en la Copa Centroamericana.
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Verdes FC, equipo de Belice, se sumará nuevamente a la competencia para tratar de hacer un papel decorable.
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Alajuelense de Costa Rica al ser el campeón del torneo Apertura en Costa Rica, jugará y defenderá sus tres coronas.
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Luis Ángel Firpo de El Salvador jugará otra vez la Copa Centroamericana, pero esta vez como campeón.
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El Club Sport Herediano ya tiene asegurada su participación en la Copa Centroamericana 2026 tras clasificar recientemente como uno de los representantes de Costa Rica.

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Estos son los escudos de los clubes que ya están en la Copa Centroamericana 2026.
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