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Real Madrid es un caos total: destapan el último escándalo de Mbappé con su nueva novia

La mayoría cuestiona la actitud del delantero en un momento clave de la temporada

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 13:28
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Kylian Mbappé está envuelto en una nueva polémica que no tiene nada contentos a varios en Real Madrid. Se destapa lo que hizo con su nueva novia.

Fotos: Cortesía.
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Kylian Mbappé y Ester Expósito, dos nombres de enorme peso mediático, vuelven a estar en el centro de la conversación pública tras ser captados en Cagliari, donde aprovecharon unos días de descanso.
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Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales, los muestran compartiendo en un restaurante de la ciudad en un ambiente relajado, muy distinto al clima de tensión que rodea actualmente al Real Madrid.
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Aunque ninguno de los dos ha oficializado su vínculo, la cercanía entre ambos es cada vez más evidente y ha sido objeto de seguimiento constante en las últimas semanas.
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Sin embargo, esta escapada ha desatado críticas entre un sector de la afición madridista, que cuestiona la actitud del delantero en un momento clave de la temporada.
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Una lesión bajo sospecha: Días atrás, el club blanco informó que Mbappé padece una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Este problema físico lo dejaría fuera del próximo compromiso ante el Espanyol y pone en duda su presencia en el decisivo Clásico frente al FC Barcelona.
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El comunicado médico señalaba que su evolución marcaría los plazos de regreso, pero su presencia en Italia ha generado suspicacias. Parte de la afición interpreta el viaje como una señal de que la dolencia podría no ser tan grave como se indicó, o incluso como una forma de evitar un cierre de campaña sin títulos inmediatos en disputa.
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El malestar no surge únicamente por este episodio. Desde la llegada del atacante francés, el Real Madrid ha sumado únicamente la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, logros que resultan insuficientes para la exigencia histórica del club.
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Esta falta de éxitos de mayor peso ha ido desgastando la relación entre el jugador y una parte de la grada, que esperaba un impacto más determinante.
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Las imágenes en Cagliari han profundizado esa grieta. Para muchos aficionados, ver a Mbappé en actitud distendida mientras el equipo encara un tramo decisivo de LaLiga refuerza la percepción de desconexión con la realidad deportiva del club.
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Un momento poco oportuno. La polémica se intensifica por el contexto: a las puertas de un partido clave en el campeonato, la ausencia del jugador y su viaje de ocio han sido interpretados como una falta de compromiso
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En redes sociales, las críticas no se han hecho esperar, cuestionando si es apropiado que un futbolista lesionado se desplace fuera del país en plena fase de recuperación.
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Madrid Zone: "De verdad ... estás lesionado, dejando de lado a tus compañeros, se supone que estás entre algodona para recuperar y te vas de fiesta con Ester Expósito".
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Real Madrid Fans: "Esto es vergonzo".
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El debate ha quedado abierto: ¿puede un jugador lesionado permitirse este tipo de escapadas? ¿O se trata de una reacción exagerada impulsada por la frustración de los resultados?
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Con cinco jornadas aún por disputarse y un Clásico que puede marcar el desenlace del torneo, la posible baja de Mbappé representa un golpe tanto en lo deportivo como en lo anímico para el Real Madrid.
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En caso de no llegar a ese compromiso, la discusión sobre su implicación, su relación con la afición y su capacidad de liderazgo volverá a ocupar el foco mediático.
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