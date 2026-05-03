Dereck Moncada explica por qué eligió fichar por el Lugano y revela ofertas de la Premier

Bogotá, Colombia.- Dereck Moncada, delantero hondureño del Inter de Bogotá, se pronunció sobre su inminente llegada al Lugano de Suiza y revela que la decisión la tomó con su familia pensando solo en lo deportivo sin darle importancia a lo económico. El joven atacante de 18 años, que atraviesa un momento dulce en el fútbol colombiano, asegura que ha tenido ofertas hasta de la Premier League, pero que prefiere desembarcar en un club pequeño de Europa donde podrá ser protagonista para luego dar el paso grande. En un extenso diálogo con el periodista Joel Perdomo Valeriano, Dereck también confiesa por qué no se quedó en Olimpia, su recuerdo con el técnico Pedro Troglio y la amistad que compartió con Endrick Menjívar. También cuenta cómo fue su llegada al Inter de Bogóta.

Acepta irse al Lugano de Suiza "Hay ofertas, pero como siempre lo he dicho, no me muevo por lo económico, sino por lo deportivo. Hay ofertas de buenos equipos, incluso de la Premier. Este es un pequeño salto que podríamos dar para llegar a las grandes ligas. Sé que puedo demostrar muchas cosas". ¿Por qué no va a una de las grandes ligas? "Podría dar un paso largo, pero no voy a jugar, voy a estar solo entrenando, jugando con las categorías menores, y con mi familia preferimos ir a un equipo donde me den la oportunidad de crecer y que incluso me dé la pauta para ir otro más grande". Su llegada a Colombia "Desde que llegué se nota lo profesional, no están muy lejos de Europa porque tiene casi la misma temática. Tengo compañeros que me dan la confianza para creer en mí, el cuerpo técnico también, estoy muy agredecido con este país. Al principio fue difícil porque no era como me lo esperaba, no tenía ni la menor idea, pero esas decisiones al final son los mejores, hay que arriesgar un poco".

Su contrato con el Inter de Bogotá "Yo vine acá con la mentalidad de triunfar, mi contrato es de un año, pero yo les decía a mis compañeros que solo seis meses iba a estar en Colombia. Dios ha sido bueno y ya me está dando otra oportunidad". ¿Tuvo otras propuestas? "Antes de venir acá, yo tenía una oferta de la MLS y estaba por completarse, pero luego me dijeron que el Necaxa (México) me quería comprar, pero tenía cupos de extranjero lleno. Ellos me ofrecían estar a préstamo seis meses en Olimpia o seis meses en Colombia. Lo hablé con mi familia y tomamos la mejor decisión de venir a Colombia. Repito, nunca nos movimos por lo económico, sino por lo deportivo".

Recuerdo de Pedro Troglio "Yo entrenaba con las reservas del Olimpia, pero todos los días me llamaban del primer equipo para que fuera a entrenar con ellos. Troglio me dijo que iba a contar conmigo, que siguiera entrenando, se me brindó la oportunidad, debuté y marqué un gol y cuando terminó el partido se me acerca y me dijo que estuviera tranquilo, que ya me quedaría con ellos. Ese día empecé llorar". ¿Cómo era Troglio? "Un profesor muy exigente que no le gustaba que anduviera caminando por el campo. Gracias a él cambié esa actitud y comencé a marcar, a correr... eso me lo inculcó y se lo agredezco. Él siempre quería lo mejor para mí". Debut con Olimpia "Fue el 1 de febrero de 2024, en La Ceiba contra el Vida. Veo los convocados y llamé a mi mamá. No pensé que iba a debutar. Llegó la oportunidad que tanto estaba esperando y creo que lo hice de la mejor manera". Su relación con excompañeros de Olimpia "Cada uno de ellos hablaban conmigo, me decían que fuera humilde, que si lograba algo no me conformara, aprendí mucho de Menjívar. Me decía que no me relajara, que podía meter más goles, que le siguiera metiendo en el entrenamiento, lo tomé como un ejemplo. Es una persona que le tengo mucho cariño. Les agredezo mucho por ese paso que tuve por Olimpia". ¿Por qué no se quedó en Olimpia? "Yo jugaba con el primer equipo, pero no tenía contrato, mi contrato era con las reservas. Hubo la oportunidad de renovar, pero la idea era salir al extranjero porque estábamos buscando lo mejor deportivamente, como familia decidimos dar ese paso. Yo no tenía contrato con el primer equipo. Y tampoco hubo ofertas de otros equipos de Honduras. El Olimpia se comportó bien conmigo, aunque dudaron que yo viniera a Colombia. Pero todo fue una decisión familiar".