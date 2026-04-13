¡Orgullo catracho! Dereck Moncada, entre las promesas más valiosas de Sudamérica

Tegucigalpa, Honduras.- El hondureño Dereck Moncada se ha convertido en uno de los jugadores sensación en el fútbol colombiano tras fichar por el Internacional de Bogotá en enero de este año. En la presente temporada, el joven atacante de 18 años acumula cinco goles y dos asistencias, la última de ellas en el partido del domingo ante Alianza FC, en un total de 14 compromisos disputados con la elástica del equipo de la capital colombiana.

La gran irrupción de Moncada en tierras cafeteras no pasa desapercibida y de acuerdo con el sitio especializado en fichajes CIES Football Observatory, el exjugador de Olimpia se ha consolidado como una de las jóvenes promesas más valiosas del fútbol sudamericano. Sin contar a los futbolistas que juegan en Brasil y Argentina, las ligas más poderosas de la Conmebol, Dereck Moncada encabeza la lista con un valor de mercado de 12 millones de euros, seguido de cerca por Justin Lerma del Independiente del Valle de Ecuador (7 millones) y Matías Arezo del histórico Peñarol de Uruguay (6.8 millones).



Semanas atrás, la plataforma especializada en fichajes, Transfermarkt, había valorado a Moncada en 1.4 millones de euros, siendo un considerable aumento en su precio de mercado, ya que en el momento de su llegada a Colombia rondaba los 400 mil.

La promesas más valiosas del fútbol sudamericano (sin contar a Argentina y Brasil)