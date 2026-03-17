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Dereck Moncada dispara su valor de mercado y ahora es de los más caros de Honduras

Dereck Moncada, de apenas 18 años, ahora es de los más caros en Honduras tras subir su precio en el mercado de fichajes

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 11:55
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El joven delantero hondureño Dereck Moncada ha disparado su valor de mercado tras el buen paso que está teniendo en el fútbol de Colombia. La página especializada Transfermarkt actualizó el valor del catracho.

Foto: El Heraldo
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Dereck Moncada llegó al Internacional Bogotá de la primera división de Colombia a inicios de este año, aunque su ficha pertenece al Necaxa de México.

Foto: Cortesía redes
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Cuando llegó apenas estaba valorado en 400 mil euros y ahora ha disparado su valor ya que actualmente registra cinco goles en 10 encuentros.

Foto: Cortesía redes
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El hondureño más caro actualmente es Luis Palma del Lech Poznan de Polonia que se tasa en 3.5 millones de euros.

Foto: Cortesía redes
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El segundo más caro es David Ruiz del Inter Miami de la MLS, el volante hondureño se valora en 2 millones de euros.

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Sin embargo, Ruiz está empatado en el segundo puesto con Joseph Rosales del Austin de la MLS. El zurdo también vale 2 millones de euros.

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En el tercer lugar tenemos a dos jugadores, el primero es Denil Maldonado del Rubin Kazan de Rusia. El central se tasa en 1.5 millones de euros.

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El mismo valor de 1.5 millones de euros lo tiene Kervin Arriaga del Levante de la primera división de España.

Foto: Cortesía redes
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El cuarto puesto es, ahora, para Dereck Moncada que pasó de valer 400 mil euros a 1.4 millones de euros a partir del mes de marzo. Moncada apenas tiene 18 años.

Foto: Cortesía redes
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Cerramos el listado con el volante Rigoberto Rivas del Kocaelispor de Turquía que se valora en 1.2 millones de euros.

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