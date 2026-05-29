¿Jennifer López eliminó el tatuaje que tenía dedicado a su expareja Ben Affleck?

Estados Unidos.- ¡Un adiós definitivo a Ben Affleck! Jennifer López sorprendió a sus seguidores al dejar ver que modificó el tatuaje que se había hecho en honor a su exesposo tras su divorcio. Y sí, la marca de amor tatuada en su piel aparentemente ya fue borrada por completo.

La cantante y actriz, de 56 años, reapareció recientemente mostrando cambios en el diseño que llevaba en la zona de las costillas, donde anteriormente tenía un símbolo de infinito atravesado por una flecha y los nombres “Jennifer” y “Ben” escritos en cursiva.

El tatuaje original fue presentado por JLo en febrero de 2023, cerca del Día de San Valentín, como una muestra pública de amor hacia Affleck; como acto de amor, Affleck también se realizó un tatuaje con dos flechas cruzadas y las iniciales “B” y “J”.