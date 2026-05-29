¿Jennifer López eliminó el tatuaje que tenía dedicado a su expareja Ben Affleck?

Estados Unidos.- ¡Un adiós definitivo a Ben Affleck! Jennifer López sorprendió a sus seguidores al dejar ver que modificó el tatuaje que se había hecho en honor a su exesposo tras su divorcio. Y sí, la marca de amor tatuada en su piel aparentemente ya fue borrada por completo.
La cantante y actriz, de 56 años, reapareció recientemente mostrando cambios en el diseño que llevaba en la zona de las costillas, donde anteriormente tenía un símbolo de infinito atravesado por una flecha y los nombres “Jennifer” y “Ben” escritos en cursiva.
El tatuaje original fue presentado por JLo en febrero de 2023, cerca del Día de San Valentín, como una muestra pública de amor hacia Affleck; como acto de amor, Affleck también se realizó un tatuaje con dos flechas cruzadas y las iniciales “B” y “J”.
Pero tras su divorcio, López decidió borrar todo rastro de su expareja, un hecho que no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes notaron que el nombre del actor ya no aparece visible en el diseño.
El leve cambio quedó al descubierto durante una publicación en Instagram, donde Jennifer compartió varias fotos de la celebración del “Memorial Day” junto a familiares y amigos. En una de las imágenes, JLo aparece abrazando a su hijo Maximilian y se observa el tatuaje modificado.
Y aunque el tatuaje aún es reconocible, usuarios mencionaron que la inicial de Ben Affleck habría sido cubierta con tinta negra.
Cabe recordar que la artista ya había generado rumores sobre la eliminación del tatuaje durante su aparición en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2024, cuando apareció con un vestido plateado que dejaba al descubierto el torso. Sin embargo, posteriormente se explicó que el tatuaje había sido cubierto con maquillaje para ocultarlo.