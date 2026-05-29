Emilia Clarke dice que tuvo que redefinir el éxito tras Game of Thrones

Londres, Inglaterra.- Ser "la que no arde y madre de dragones", para Emilia Clarke no fue un asunto fácil de superar. En una entrevista con Variety, la actriz británica recordó lo que significó ser mundialmente conocida por Game of Thrones ("Juego de tronos"), y desmintió algunos mitos sobre la producción que fue un fenómeno de la televisión desde 2011 que se estrenó su primera temporada en HBO.

Redefinición del éxito

La intérprete de Daenerys Targaryen, se sinceró sobre las secuelas psicológicas de esta experiencia profesional y cómo tuvo que reinventar su propia definición de éxito tras el final de la producción en 2019.

Ahora con 39 años, Clarke ve con mayor distancia esa época y ahora recuerda con madurez el torbellino que significó la última etapa de la serie. La actriz recuerda que una experiencia que tuvo que superar fue perder el Emmy en 2019 ante su colega Jodie Comer (Killing Eve), que la sumió en una crisis personal. Clarke ahora admite que le da vergüenza reconocer que no ganar ese Emmy "fue algo muy significativo", ya que eso la hizo sentir que ella como actriz ya era "noticia vieja". Pero en lugar de sumirse en una crisis, se propuso cambiar esa mentalidad y abandonar lo que llamó una "idea de éxito propia de una adolescente de 13 años".

Los salarios millonarios... un mito