¿Quiénes son los nuevos personajes de la temporada 2 de "El caballero de los 7 reinos"?

HBO anunció este miércoles tres nuevas incorporaciones al reparto de "El caballero de los 7 reinos": Lucy Boynton, Babou Ceesay y Peter Mullan se suman a la segunda temporada de la precuela de Game of Thrones

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 12:14
"El caballero de los 7" reinos ya prepara su segunda temporada con tres nuevos rostros que amplían una historia ambientada nueve décadas antes de los eventos de Game of Thrones.

Los Ángeles, Estados Unidos.- HBO confirmó este miércoles la incorporación de tres nuevos nombres al reparto de la segunda temporada de "El caballero de los 7 reinos", la precuela de Game of Thrones basada en las novelas de George R.R. Martin.

Lucy Boynton, conocida por su papel de Mary Austin en Bohemian Rhapsody, dará vida a Lady Rohanne, apodada la Viuda Roja. Babou Ceesay, visto recientemente en Alien: Earth, interpretará a Ser Bennis, y Peter Mullan, recordado por su trabajo en Ozark, encarnará a Ser Eustace Osgrey.

La serie transcurre en un período en el que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón permanece vivo en la memoria colectiva.

Cronológicamente, la historia se sitúa unos 90 años antes de los eventos de Game of Thrones y después de los de House of the Dragon, lo que la convierte en el eslabón más antiguo del universo televisivo construido a partir de la saga de Martin.

La trama sigue a Ser Duncan el Alto, aspirante a caballero conocido como Dunk, y a su escudero calvo Egg, una pareja de personajes nuevos cuya historia no había sido llevada antes a la pantalla.

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell repiten en esos papeles protagonistas tras la primera temporada, estrenada el pasado 18 de enero.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

