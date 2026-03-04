¿Quiénes son los nuevos personajes de la temporada 2 de "El caballero de los 7 reinos"?

Los Ángeles, Estados Unidos.- HBO confirmó este miércoles la incorporación de tres nuevos nombres al reparto de la segunda temporada de "El caballero de los 7 reinos", la precuela de Game of Thrones basada en las novelas de George R.R. Martin.

Lucy Boynton, conocida por su papel de Mary Austin en Bohemian Rhapsody, dará vida a Lady Rohanne, apodada la Viuda Roja. Babou Ceesay, visto recientemente en Alien: Earth, interpretará a Ser Bennis, y Peter Mullan, recordado por su trabajo en Ozark, encarnará a Ser Eustace Osgrey.

La serie transcurre en un período en el que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón permanece vivo en la memoria colectiva.