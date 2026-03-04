¿Quiénes son los nuevos personajes de la temporada 2 de "El caballero de los 7 reinos"?

Los Ángeles, Estados Unidos.- HBO confirmó este miércoles la incorporación de tres nuevos nombres al reparto de la segunda temporada de "El caballero de los 7 reinos", la precuela de Game of Thrones basada en las novelas de George R.R. Martin.
Lucy Boynton, conocida por su papel de Mary Austin en Bohemian Rhapsody, dará vida a Lady Rohanne, apodada la Viuda Roja. Babou Ceesay, visto recientemente en Alien: Earth, interpretará a Ser Bennis, y Peter Mullan, recordado por su trabajo en Ozark, encarnará a Ser Eustace Osgrey.
La serie transcurre en un período en el que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón permanece vivo en la memoria colectiva.
Cronológicamente, la historia se sitúa unos 90 años antes de los eventos de Game of Thrones y después de los de House of the Dragon, lo que la convierte en el eslabón más antiguo del universo televisivo construido a partir de la saga de Martin.
La trama sigue a Ser Duncan el Alto, aspirante a caballero conocido como Dunk, y a su escudero calvo Egg, una pareja de personajes nuevos cuya historia no había sido llevada antes a la pantalla.
Peter Claffey y Dexter Sol Ansell repiten en esos papeles protagonistas tras la primera temporada, estrenada el pasado 18 de enero.