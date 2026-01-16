“El caballero de los Siete Reinos”: fecha de estreno y dónde ver la precuela de “Juego de Tronos”

Berlín, Alemania.- Los fanáticos del universo de "Juego de Tronos" podrán disfrutar a partir de este domingo 18 de enero de la nueva producción “El Caballero de los Siete Reinos”, disponible en HBO Max, plataforma que también ofrece todas las temporadas de la serie original y las dos primeras entregas de "La Casa del Dragón".
La serie narra las aventuras de Ser Duncan El Alto, interpretado por Peter Claffey, un caballero errante, y su joven escudero Egg, encarnado por Dexter Sol Ansell.
La historia se sitúa 100 años antes de los eventos de Juego de Tronos, cuando la familia Targaryen aún gobernaba el Trono de Hierro y permanecía vivo el recuerdo del último dragón.
La producción cuenta con la participación directa de George R.R. Martin en la escritura y producción, junto a Ira Parker, y la producción ejecutiva de Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw.
La serie fue presentada recientemente en Berlín, en un escenario cubierto de hielo y niebla, que recrea el ambiente del Westeros antiguo, con personajes completamente nuevos y sin presencia de dragones.
El joven Dexter Sol Ansell, quien interpreta a Egg, reconoció que desconocía la existencia de Juego de Tronos antes de participar en la serie y que será hasta cumplir 14 años que podrá verla completa.
Por su parte, Claffey aseguró que interpretar a Ser Duncan ha sido uno de los mayores honores de su carrera y destacó que la serie respeta fielmente la novela corta original de Martin, “El caballero errante”.
La precuela busca expandir el universo de Poniente con historias de caballeros y aventuras previas a los conflictos que marcaron la saga original, ofreciendo a los seguidores un enfoque más cercano a la épica medieval y las intrigas políticas de Westeros.