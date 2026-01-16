“El caballero de los Siete Reinos”: fecha de estreno y dónde ver la precuela de “Juego de Tronos”

La serie narra las aventuras de Ser Duncan El Alto, interpretado por Peter Claffey, un caballero errante, y su joven escudero Egg, encarnado por Dexter Sol Ansell.

Berlín, Alemania.- Los fanáticos del universo de " Juego de Tronos" podrán disfrutar a partir de este domingo 18 de enero de la nueva producción “El Caballero de los Siete Reinos” , disponible en HBO Max , plataforma que también ofrece todas las temporadas de la serie original y las dos primeras entregas de " La Casa del Dragón" .

La historia se sitúa 100 años antes de los eventos de Juego de Tronos, cuando la familia Targaryen aún gobernaba el Trono de Hierro y permanecía vivo el recuerdo del último dragón.

La producción cuenta con la participación directa de George R.R. Martin en la escritura y producción, junto a Ira Parker, y la producción ejecutiva de Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw.

La serie fue presentada recientemente en Berlín, en un escenario cubierto de hielo y niebla, que recrea el ambiente del Westeros antiguo, con personajes completamente nuevos y sin presencia de dragones.

El joven Dexter Sol Ansell, quien interpreta a Egg, reconoció que desconocía la existencia de Juego de Tronos antes de participar en la serie y que será hasta cumplir 14 años que podrá verla completa.

Por su parte, Claffey aseguró que interpretar a Ser Duncan ha sido uno de los mayores honores de su carrera y destacó que la serie respeta fielmente la novela corta original de Martin, “El caballero errante”.

La precuela busca expandir el universo de Poniente con historias de caballeros y aventuras previas a los conflictos que marcaron la saga original, ofreciendo a los seguidores un enfoque más cercano a la épica medieval y las intrigas políticas de Westeros.