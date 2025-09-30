Jack Gleeson, Joffrey Baratheon en Game of Thrones, regresa en nueva serie

Londres, Inglaterra.- Un verdadero villano es aquel que logra que el público lo odie a través de la pantalla... y Jack Gleeson lo consiguió con maestría.

Su interpretación de Joffrey Baratheon en Game of Thrones lo convirtió en uno de los personajes más detestados —y a la vez más recordados— de la televisión moderna.

Después de aquel retrato impecable del poder corrompido y la crueldad adolescente, el joven actor irlandés decidió alejarse de los reflectores. Pero el descanso ha terminado: Gleeson está de vuelta, y lo hace con un papel que promete devolverle el magnetismo que lo consagró.

El actor da vida a Byron Hedges, un enigmático primo ilegítimo que roba miradas en "La casa Guinness" (House of Guinness), la nueva producción creada por Steven Knight, el aclamado creador de Peaky Blinders.