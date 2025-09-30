Jack Gleeson, Joffrey Baratheon en Game of Thrones, regresa en nueva serie

Londres, Inglaterra.- Un verdadero villano es aquel que logra que el público lo odie a través de la pantalla... y Jack Gleeson lo consiguió con maestría.
Su interpretación de Joffrey Baratheon en Game of Thrones lo convirtió en uno de los personajes más detestados —y a la vez más recordados— de la televisión moderna.
Después de aquel retrato impecable del poder corrompido y la crueldad adolescente, el joven actor irlandés decidió alejarse de los reflectores. Pero el descanso ha terminado: Gleeson está de vuelta, y lo hace con un papel que promete devolverle el magnetismo que lo consagró.
El actor da vida a Byron Hedges, un enigmático primo ilegítimo que roba miradas en "La casa Guinness" (House of Guinness), la nueva producción creada por Steven Knight, el aclamado creador de Peaky Blinders.
Trama
Ambientada en la Irlanda del siglo XIX, la serie revive los conflictos, secretos y tensiones de la poderosa familia Guinness tras la muerte de Sir Benjamin Guinness en 1868, cuando sus hijos heredan el imperio cervecero.
En medio de la lucha por el poder, surge la figura de Byron Hedges: un personaje de pasado incierto y presencia cautivadora, que encarna tanto la sombra como el encanto que caracterizan a los grandes antihéroes.
Para Gleeson, este proyecto marca su regreso a la televisión tras una larga pausa dedicada al teatro y a producciones independientes en Irlanda.
Su decisión de volver con una serie firmada por Knight no es casualidad: "La casa Guinness" combina drama histórico, ambición familiar y una atmósfera cargada de misterio, los ingredientes perfectos para un actor que ya demostró saber dominar el arte de la intensidad.
Con su interpretación de Byron Hedges, Jack Gleeson parece listo para demostrar que el talento que lo convirtió en el rey más odiado de Poniente sigue intacto... y que algunos regresos valen cada minuto de espera.