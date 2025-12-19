Clima seco en la mayor parte del país, lluvias débiles en zonas del norte y oriente este viernes

“Este viernes 19 de diciembre, para este día esperamos que predominen condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, informó Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos.

De acuerdo con el pronóstico, la presencia de humedad proveniente del mar Caribe, impulsada por el viento del este y noreste, favorecerá precipitaciones ligeras en sectores específicos del territorio nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este viernes 19 de diciembre en la mayor parte del territorio hondureño, aunque se esperan lluvias y lloviznas débiles en varias regiones del país.

El especialista explicó que ese transporte de humedad generará lluvias y lloviznas débiles, especialmente en la región oriental, la región norte, el noroccidente y áreas de la región central del país.

“Debido al transporte de humedad desde el mar Caribe por el viento del este y noreste, se van a producir lluvias y lloviznas débiles”, detalló García.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se espera una máxima de 27 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región central las temperaturas oscilarán entre 31 C° como máxima y 19 C° como mínima.

Para la región insular se prevé una temperatura máxima de 29 C° y una mínima de 24 C°, mientras que en la región norte los valores alcanzarán los 29 C° de máxima y 23 C° de mínima.

En la región oriental se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 19 C°, mientras que en la región sur se esperan las temperaturas más altas, con una máxima de 37 C° y una mínima de 23 C°.

Finalmente, en la región occidental del país las temperaturas serán más frescas, con una máxima de 26 C° y una mínima de 11 C°, según el informe proporcionado por el pronosticador de turno de Cenaos.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).