¿Cómo estará el clima en Honduras el día de las elecciones?

Tegucigalpa, Honduras.—Las condiciones climáticas​​ para este fin de semana en Honduras serán favorables para los ciudadanos que se desplazarán a sus lugares de origen para ejercer el sufragio en las elecciones generales de este domingo. Según los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el tiempo se mantendrá estable en la mayor parte del territorio nacional, con predominio de condiciones secas, en el 30 de noviembre, día de las elecciones generales.

Víctor Ortega, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que este sábado predominará el clima seco en buena parte del país. No obstante, se espera cielo parcialmente nublado en el occidente, con algunas precipitaciones hacia el norte de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés. Las lluvias serán generadas por la presencia de una vaguada en superficie y la influencia de una cuña de alta presión, fenómenos atmosféricos que favorecen la formación de nubes y precipitaciones aisladas, aunque de baja intensidad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Clima en las elecciones

Para el domingo, las condiciones mejorarán aún más, con un ambiente mayormente estable y seco en casi todo el territorio. Solo se prevén lluvias débiles y aisladas en sectores del nororiente, especialmente en áreas como Gracias a Dios y en zonas montañosas de Olancho y Colón. Las precipitaciones estarán asociadas al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Atlántico, un comportamiento común durante esta época del año en regiones costeras y montañosas.