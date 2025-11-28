Habilitan modernos dispositivos electrónicos para agilizar control migratorio en aeropuertos

Tegucigalpa, Honduras.—El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en funcionamiento nuevos dispositivos electrónicos denominados e-Gates en los aeropuertos internacionales de Palmerola y Ramón Villeda Morales, con el objetivo de agilizar el control migratorio de los viajeros nacionales. Según informó la institución, estos aparatos incorporan tecnología de última generación para brindar una atención más eficiente a los hondureños que ingresan o salen del país, al permitirles realizar su control migratorio de manera automatizada. En total, se instalaron 11 dispositivos. En el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, se habilitaron este jueves dos e-Gates para los pasajeros que salen del país y tres para quienes ingresan. En el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, comenzaron a operar seis dispositivos, distribuidos en tres para entrada y tres para salida.

Las nuevas instalaciones forman parte del proyecto de modernización y remodelación de la infraestructura aeroportuaria del país, que busca incorporar sistemas innovadores capaces de mejorar la experiencia de los usuarios. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “El uso de estas e-Gates en los aeropuertos Palmerola y Ramón Villeda Morales optimiza la atención a los viajeros. Hoy Honduras cuenta con aeropuertos dignos, que por muchos años estuvieron en abandono”, declaró Wilson Paz, director del INM. Los dispositivos permitirán que los hondureños mayores de 21 años realicen su control migratorio en cuestión de minutos, sin necesidad de hacer fila en las ventanillas de atención. Para utilizarlos, los pasajeros deben completar previamente el prechequeo migratorio a través del sitio web del INM.

El sistema de las e-Gates verifica de manera automatizada la información del viajero, lo que garantiza un proceso seguro y cómodo, especialmente para quienes buscan evitar las filas en los puntos de atención tradicionales. Además de estas puertas electrónicas, el INM habilitó kioscos migratorios para el registro automático de llegada al país. En Palmerola se instalaron 12 kioscos, mientras que en el aeropuerto de San Pedro Sula se habilitaron ocho.