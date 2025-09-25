Inauguran modernas terminales del Aeropuerto Villeda Morales

Tegucigalpa, Honduras.- La transformación de la infraestructura aeroportuaria de Honduras sigue avanzando. Bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro y del Gobierno de Honduras, se han inaugurado las terminales A y B del modernizado Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Cortés. Los trabajos de remodelación del aeropuerto de San Pedro Sula tuvieron un costo de 1,200 millones de lempiras que provienen de fondos 100% públicos y sin deuda adquirida, del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) y de la tasa aeroportuaria. Por esta terminal aérea sampedrana se movilizan anualmente 1.3 millones de personas, entre entradas y salidas. Tiene un movimiento de un 40 por ciento más de personas y de tráfico aéreo respecto al Aeropuerto de Palmerola. El aumento de la capacidad va a una proyección de 1.6 millones de pasajeros al año para 2026, un crecimiento crucial para Honduras. Esta capacidad vuelve al Valle de Sula una zona más competitiva a nivel centroamericano. San Pedro Sula y la región norte se vuelven un punto de entrada y salida de alto nivel para el turismo y los negocios.

Áreas y servicios priorizados

Después de cinco años sin una inversión significativa, el Aeropuerto Ramón Villeda Morales ha recibido una remodelación completa para tener sus modernas terminales A y B. El aeropuerto de San Pedro Sula pasa de tres a cuatro mangas de embarque; de 600 a 1,588 asientos en salas de espera y más de 50 locales comerciales. Igualmente, se le instalaron diez kioscos de “auto check-in” y pantallas que conectan las aerolíneas con información actualizada de vuelos y servicios, lo que coloca a la terminal bajo estándares internacionales. En general la infraestructura operativa se expandió a más de 13,000 m2, con las terminales A y B. También el control migratorio se automatizó con kioscos que ayudan a agilizar los procesos de entrada y salida con el apoyo y esfuerzo del área de migración.

Conectividad y turismo