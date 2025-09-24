Segundo aniversario de Supercoop y La Cope: calidad, comunidad y experiencias únicas

Tegucigalpa, Honduras-. Supermercados Supercoop y La Cope conmemoran con gran entusiasmo su segundo aniversario este mes de septiembre, consolidándose como una propuesta diferenciada en el sector retail hondureño. Esta celebración representa un firme compromiso con la calidad, la innovación y el apoyo a los emprendedores y productores locales, agradeciendo a sus clientes la confianza y preferencia durante estos dos años de crecimiento.

En reconocimiento a la fidelidad de sus consumidores, ambas marcas han lanzado una serie de promociones y actividades especiales que buscan enriquecer la experiencia de compra y fortalecer el vínculo con la comunidad: • Supercoop realizará el sorteo de 40 carretazos de L5,000 c/u, participan los clientes que realicen compras superiores a L1,000 y al pagar con las Tarjetas de Crédito y Débito Atlántida recibirán doble cupón para participar.

• En La Cope (sucursales de Tocoa, Olanchito y La Ceiba), por cada compra igual o mayor a L500, los clientes participarán en el sorteo de una motocicleta Ryder Montañesa por tienda, y los clientes que paguen con sus Tarjetas de Banco Atlántida recibirán doble cupón para participar. • El concurso "Sabor Catracho Supercoop" ha invitado a la comunidad a compartir recetas típicas hondureñas a través de redes sociales y estará premiando a cinco seguidores con gift cards de L5,000.

Las actividades de aniversario incluyen el gran festival la “Ruta del Sazón Catracho” realizándose del 20 al 25 de septiembre, en el cual se incluyen demostraciones gastronómicas, eventos familiares y presentaciones culturales que resaltan la riqueza del patrimonio nacional.

En alianza estratégica con Banco Atlántida, los clientes recibieron beneficios adicionales exclusivos durante esta celebración: • 20% de descuento al pagar con tarjetas Atlántida Cash los días 20 y 21 de septiembre. • Premios al instante para los clientes que paguen con las Tarjetas de Banco Atlántida y actividades para los niños

Supercoop, ubicado en Plaza Orquídeas sobre el Bulevar Suyapa, frente a la UNAH en Tegucigalpa, se distingue por su diseño moderno, atención personalizada y una amplia variedad de productos frescos y de alta calidad, todo en un ambiente pet friendly. Además, a través del Programa Impulso Empresarial de Banco Atlántida, ofrece espacios gratuitos para que emprendedores hondureños exhiban y comercialicen sus productos, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico del país.