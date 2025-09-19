  1. Inicio
Ciudad Mujer inaugura espacios seguros para niñas y adolescentes

Los centros ZigZag ofrecen conocimientos, habilidades y acompañamiento en un entorno seguro, respetuoso y libre de discriminación.

  • 19 de septiembre de 2025 a las 07:00
Los centros ZigZag atenderán a niñas y adolescentes de 12 a 19 años en un entorno seguro, respetuoso y libre de discriminación.

Para brindar a niñas y adolescentes un espacio seguro, pedagógico y comunitario, Ciudad Mujer ha inaugurado cinco de los seis centros que planea abrir a nivel nacional, con una inversión aproximada de dos millones de lempiras en adecuación y equipamiento.

ZigZag es un espacio diseñado para promover el empoderamiento, la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de las adolescentes. Estos centros ofrecen conocimientos, habilidades y acompañamiento en un entorno seguro, respetuoso y libre de discriminación.

Hasta la fecha, se han inaugurado centros en Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa, Choloma y, recientemente, en San Pedro Sula, lugares donde “se identificó la necesidad de crear espacios específicos para adolescentes”, explicó Erika Ponce, gerenta de Servicios Integrales de Ciudad Mujer.

La iniciativa forma parte del proyecto Fortalecimiento y Vinculación Intersectorial para la Prevención y Abordaje de Violencias hacia las Mujeres, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). “La guía metodológica está disponible para quienes deseen replicar el modelo en otras comunidades”, indicó Ponce.

Inauguración del ZigZag en San Pedro Sula, que se suma a los centros de Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa y Choloma.

Cifras

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), en Honduras se registran cada año alrededor de 7,000 partos en adolescentes de entre 10 y 19 años. De esos, más de 3,000 corresponden a niñas de entre 10 y 14 años en hospitales de la zona norte.

Ponce señaló que el costo de no invertir en la prevención del embarazo adolescente equivale al 2.7% del gasto público del Gobierno de Honduras, lo que refleja la urgencia de implementar políticas efectivas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas y jóvenes.

Hasta la fecha se han inaugurado cinco de los seis espacios previstos a nivel nacional, donde se invertirán dos millones de lempiras en infraestructura, capacitación, materiales educativos y acompañamiento técnico.

Servicios

Los centros ZigZag, que atenderán a niñas y adolescentes de 12 a 19 años, ofrecerán actividades lideradas por redes de mujeres y acompañadas por funcionarias del Módulo de Atención a Adolescentes.

Entre ellas: talleres de habilidades para la vida, autoconocimiento, salud sexual y reproductiva, salud menstrual, igualdad de género, comunicación asertiva, prevención del acoso escolar, empoderamiento, incidencia política y activismo.

Impacto

Ponce destacó que, a corto plazo, se espera fortalecer la autoestima, el conocimiento de los derechos y la capacidad de tomar decisiones informadas. A mediano plazo, el objetivo es reducir los índices de violencia, embarazos adolescentes y deserción escolar, promoviendo una generación más empoderada y resiliente.

Para contribuir a la prevención de los embarazos tempranos, ZigZag abordará el tema desde la educación integral en sexualidad, el fortalecimiento de la autoestima y la promoción de relaciones saludables.

Además, se brindará información clara y accesible sobre métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos, fomentando el diálogo abierto entre adolescentes y sus comunidades.

Con estos centros, el Gobierno de Xiomara Castro reafirma su compromiso de acompañar a las adolescentes, escucharlas y construir junto a ellas un futuro en el que puedan crecer sin miedo, hablar con libertad y vivir con dignidad.

