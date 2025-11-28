  1. Inicio
Aseguran 45 bienes a familia y socios del alcalde de El Triunfo, vinculados a grupo criminal “Los Castillos”

Las autoridades indicaron que el proceso de privación de dominio continuará mientras se determinan los nexos de los bienes con las operaciones ilícitas

  • 28 de noviembre de 2025 a las 10:30
El edil prófugo y varios miembros de su núcleo familiar han participado en actividades ilícitas como tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de ganado, tráfico de migrantes y lavado de activos

 Foto: Cortesía MP

Choluteca, Honduras.- El Ministerio Público (MP) ejecutó este viernes -28 de noviembre- el aseguramiento de 45 bienes de origen ilícito y el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con familiares y socios del alcalde de El Triunfo, vinculados al grupo criminal “Los Castillos”.

Según las investigaciones, los bienes estaban vinculados al núcleo familiar del alcalde prófugo de la justicia, Cristian José Castillo Mercado, y a otros socios de la organización.

Entre los bienes sujetos a estas acciones se encuentran 18 inmuebles, 15 sociedades mercantiles, 12 vehículos y cuentas bancarias congeladas.

Propiedades incautadas al grupo criminal “Los Castillos”.

 (Foto: Cortesía MP )

Investigaciones indican que estos bienes fueron adquiridos mediante actividades ilícitas que incluyen tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de ganado, tráfico de migrantes y lavado de activos, en los municipios de El Triunfo, Namasigüe y Marcovia, en el departamento de Choluteca.

Casas y comercios, entre allanamientos a banda Los Castillos

¿Cómo operaban?

Este grupo criminal operaba inscribiendo los bienes a nombre de terceros para ocultar la verdadera propiedad y darle apariencia de legalidad, dificultando la identificación de los titulares reales, detalló la ATIC.

Los reportes de inteligencia señalan que “Los Castillos” ha mantenido vínculos con el narcotráfico y otros delitos conexos, y en el pasado sostuvo disputas territoriales con el cartel de los Valle Valle, liderado por Orlando Pinto Espino.

Realizan allanamientos contra banda “Los Castillos”, liderada por alcalde prófugo de El Triunfo

Tras la extradición de los miembros de Valle Valle y el fallecimiento de Pinto Espino, la organización retomó la coordinación de sus actividades ilícitas, consolidando su control sobre diversas operaciones delictivas en la región.

Las acciones se realizaron a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

