Aseguran 45 bienes a familia y socios del alcalde de El Triunfo, vinculados a grupo criminal “Los Castillos”

Choluteca, Honduras.- El Ministerio Público (MP) ejecutó este viernes -28 de noviembre- el aseguramiento de 45 bienes de origen ilícito y el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con familiares y socios del alcalde de El Triunfo, vinculados al grupo criminal “Los Castillos”.
Según las investigaciones, los bienes estaban vinculados al núcleo familiar del alcalde prófugo de la justicia, Cristian José Castillo Mercado, y a otros socios de la organización.
Entre los bienes sujetos a estas acciones se encuentran 18 inmuebles, 15 sociedades mercantiles, 12 vehículos y cuentas bancarias congeladas.
Investigaciones indican que estos bienes fueron adquiridos mediante actividades ilícitas que incluyen tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de ganado, tráfico de migrantes y lavado de activos, en los municipios de El Triunfo, Namasigüe y Marcovia, en el departamento de Choluteca.
¿Cómo operaban?
Este grupo criminal operaba inscribiendo los bienes a nombre de terceros para ocultar la verdadera propiedad y darle apariencia de legalidad, dificultando la identificación de los titulares reales, detalló la ATIC.
Los reportes de inteligencia señalan que “Los Castillos” ha mantenido vínculos con el narcotráfico y otros delitos conexos, y en el pasado sostuvo disputas territoriales con el cartel de los Valle Valle, liderado por Orlando Pinto Espino.
Tras la extradición de los miembros de Valle Valle y el fallecimiento de Pinto Espino, la organización retomó la coordinación de sus actividades ilícitas, consolidando su control sobre diversas operaciones delictivas en la región.
Las acciones se realizaron a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).