Aseguran 45 bienes a familia y socios del alcalde de El Triunfo, vinculados a grupo criminal “Los Castillos”

Choluteca, Honduras.- El Ministerio Público (MP) ejecutó este viernes -28 de noviembre- el aseguramiento de 45 bienes de origen ilícito y el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con familiares y socios del alcalde de El Triunfo, vinculados al grupo criminal “Los Castillos”.

Según las investigaciones, los bienes estaban vinculados al núcleo familiar del alcalde prófugo de la justicia, Cristian José Castillo Mercado, y a otros socios de la organización.

Entre los bienes sujetos a estas acciones se encuentran 18 inmuebles, 15 sociedades mercantiles, 12 vehículos y cuentas bancarias congeladas.