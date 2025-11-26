Realizan allanamientos contra banda “Los Castillos”, liderada por alcalde prófugo de El Triunfo

Choluteca, Honduras.-Varios allanamientos se llevan a cabo este miércoles 26 de noviembre en un operativo contra la estructura criminal conocida como “Los Castillos”, una red, presuntamente dedicada al narcotráfico y otros delitos en la zona sur del país, liderada por el alcalde de El Triunfo, Choluteca, Cristian José Castillo Mercado.

Según el Ministerio Público, Castillo, quien se encuentra prófugo de la justicia, y varios miembros de su núcleo familiar han participado en actividades ilícitas como tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de ganado, tráfico de migrantes y lavado de activos.

Los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detallaron que uno de los principales mecanismos utilizados por la red criminal para lavar dinero consiste en inscribir bienes muebles e inmuebles a nombre de terceros, para ocultar la verdadera identidad de los dueños y otorgar apariencia de legalidad a los activos obtenidos mediante actividades ilícitas.