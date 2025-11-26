Realizan allanamientos contra banda “Los Castillos”, liderada por alcalde prófugo de El Triunfo

Choluteca, Honduras.-Varios allanamientos se llevan a cabo este miércoles 26 de noviembre en un operativo contra la estructura criminal conocida como “Los Castillos”, una red, presuntamente dedicada al narcotráfico y otros delitos en la zona sur del país, liderada por el alcalde de El Triunfo, Choluteca, Cristian José Castillo Mercado.
Según el Ministerio Público, Castillo, quien se encuentra prófugo de la justicia, y varios miembros de su núcleo familiar han participado en actividades ilícitas como tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de ganado, tráfico de migrantes y lavado de activos.
Los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detallaron que uno de los principales mecanismos utilizados por la red criminal para lavar dinero consiste en inscribir bienes muebles e inmuebles a nombre de terceros, para ocultar la verdadera identidad de los dueños y otorgar apariencia de legalidad a los activos obtenidos mediante actividades ilícitas.
El comunicado también señala que “Los Castillos” mantuvieron disputas de territorio con el cartel de Los Valle Valle, bajo la coordinación de Orlando Pinto Espino.
Tras la extradición de los líderes y la muerte de Pinto Espino, la red retomó el control de las rutas para el tráfico de drogas en la región.
El Ministerio Público detalla que el 8 de febrero de 2022 autoridades incautaron 495 kilos de cocaína transportados en un camión con placas AAR 9317 y vinculados directamente a esta organización. El vehículo era conducido por Éder Wilberto Velásquez Méndez, también señalado como parte de la estructura.