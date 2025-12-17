Lluvias ligeras en suroccidente y temperaturas hasta 36°C se esperan este jueves en el país

“Viento del este transportando humedad proveniente del mar caribe y la brisa del pacífico por la tarde estarán generando lluvias y chubacos débiles a moderados dispersos sobre el suroccidente”, explicó José Pompilio Pavón, pronosticador de turno de Cenaos.

El pronóstico detalla que la influencia de los vientos del este estará transportando humedad desde el mar Caribe, a lo que se sumará la brisa del Pacífico durante la tarde, favoreciendo la formación de precipitaciones en sectores específicos.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este jueves 18 de diciembre estarán marcadas por lluvias y chubascos débiles a moderados en el suroccidente del país, mientras en el resto del territorio predominará el tiempo seco y estable.

Para las regiones oriental y norte del país, el comportamiento del clima será más limitado en cuanto a lluvias. “En el oriente y sectores del norte precipitaciones débiles aisladas”, precisó el especialista.

En contraste, amplias zonas del territorio nacional no registrarán lluvias. “En el resto del país prevalecerán condiciones secas y estables”, añadió Pavón al detallar el panorama general.

Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá sin variaciones significativas tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. “Litoral caribe 1-3 pies, golfo de fonseca 1-3 pies”, indicó el pronosticador.

En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 26 C° y una mínima de 16 C°, mientras que la región central alcanzará los 28 C° como máximo y 18 C° como mínimo.

La región norte presentará temperaturas de hasta 26 C° y mínimas de 22 C°, en tanto la región oriental llegará a los 28 C° con descensos hasta los 18 C°. En la zona insular se esperan máximas de 28 C° y mínimas de 24 C°.

El mayor calor se concentrará en el sur del país, donde el termómetro alcanzará los 36 C° y bajará a 25 C°, mientras que en la región occidental se pronostican máximas de 26 C° y mínimas de 14 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).