Lluvias ligeras en suroccidente y temperaturas hasta 36°C se esperan este jueves en el país

Tegucigalpa, Honduras.-Las condiciones climáticas para este jueves 18 de diciembre estarán marcadas por lluvias y chubascos débiles a moderados en el suroccidente del país, mientras en el resto del territorio predominará el tiempo seco y estable.
El pronóstico detalla que la influencia de los vientos del este estará transportando humedad desde el mar Caribe, a lo que se sumará la brisa del Pacífico durante la tarde, favoreciendo la formación de precipitaciones en sectores específicos.
“Viento del este transportando humedad proveniente del mar caribe y la brisa del pacífico por la tarde estarán generando lluvias y chubacos débiles a moderados dispersos sobre el suroccidente”, explicó José Pompilio Pavón, pronosticador de turno de Cenaos.
Para las regiones oriental y norte del país, el comportamiento del clima será más limitado en cuanto a lluvias. “En el oriente y sectores del norte precipitaciones débiles aisladas”, precisó el especialista.
En contraste, amplias zonas del territorio nacional no registrarán lluvias. “En el resto del país prevalecerán condiciones secas y estables”, añadió Pavón al detallar el panorama general.
Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá sin variaciones significativas tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. “Litoral caribe 1-3 pies, golfo de fonseca 1-3 pies”, indicó el pronosticador.
En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 26 C° y una mínima de 16 C°, mientras que la región central alcanzará los 28 C° como máximo y 18 C° como mínimo.
La región norte presentará temperaturas de hasta 26 C° y mínimas de 22 C°, en tanto la región oriental llegará a los 28 C° con descensos hasta los 18 C°. En la zona insular se esperan máximas de 28 C° y mínimas de 24 C°.
El mayor calor se concentrará en el sur del país, donde el termómetro alcanzará los 36 C° y bajará a 25 C°, mientras que en la región occidental se pronostican máximas de 26 C° y mínimas de 14 C°.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).