Débil masa de aire frío dejará lluvias en varias partes del país este lunes

En contraste, en las regiones occidental, central y oriental podrían presentarse únicamente algunas precipitaciones débiles y aisladas, mientras que el sur del país mantendrá condiciones secas durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se concentrarán con mayor intensidad en el noroccidente y el norte, donde se prevén precipitaciones intermitentes de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas.

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una masa de aire frío débil marca las condiciones del tiempo este lunes 15 de diciembre de 2025, con descenso de temperaturas, cielo nublado y viento fresco en varias regiones del país.

El comportamiento del viento será del norte y noroeste, asociado a la masa de aire frío, lo que contribuirá a la sensación de fresco y al descenso térmico reportado para este inicio de semana.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral caribe como en el golfo de Fonseca, sin variaciones significativas a lo largo del día.

Sobre el panorama general, Víctor Ortega, pronosticador de turno de Cenaos, explicó: "El ingreso de una masa de aire frío débil estará produciendo cielo nublado, descenso de las temperaturas, viento fresco del norte y noroeste y precipitaciones intermitentes de moderada a fuerte acompañada de tormentas eléctricas en las regiones noroccidental y norte del país".

El especialista agregó que "en las regiones occidental, central y oriental podrían registrarse algunas precipitaciones débiles aisladas. Para la región sur se mantendrán las condiciones secas".

Respecto a las temperaturas, Ortega detalló los valores previstos para este lunes: "Para Tegucigalpa, máxima 24 grados, mínima 16 grados. Para la región central, máxima 25 grados, mínima 16 grados".

Añadió que "para la región insular, máxima 27 grados, mínima 24 grados. Para la región norte, máxima 26 grados, mínima 21 grados".

Finalmente, precisó: "Para la región oriental, máxima 26 grados, mínima 19 grados. Para la región sur, máxima 35 grados, mínima 24 grados. Para la región occidental, máxima 24 grados, mínima 12 grados".

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).