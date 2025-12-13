Cuña de alta presión dejará lluvias y chubascos débiles este domingo en Honduras

También se prevén algunas lluvias débiles en áreas de la región occidental, así como en sectores de la región central, sin que se reporte la presencia de eventos extremos asociados a este sistema.

El fenómeno influirá principalmente en las regiones noroccidental, central y oriental, donde se esperan precipitaciones intermitentes a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas de este domingo 14 de diciembre de 2025 estarán marcadas por lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en varias zonas del país, debido a vientos del noreste generados por una cuña de alta presión .

“Este día los vientos del noreste producidos por una cuña de alta presión sobre el territorio nacional van a producir lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos”, explicó Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá dentro de parámetros normales tanto en el litoral caribe como en el sur del país.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La altura del oleaje estaría de 1 a 3 pies en el litoral caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca”, detalló García.

Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se pronostica una máxima de 27 C° y una mínima de 17 C°, mientras que en la región central se esperan valores de hasta 30 C° como máxima y 21 C° como mínima.

La región insular registrará temperaturas máximas de 29 C° y mínimas de 25 C°, en tanto que en la región norte el termómetro alcanzará los 30 C° y descenderá hasta los 24 C°.

Para la región oriental se prevé una máxima de 29 C° y una mínima de 20 C°, mientras que el sur del país presentará las temperaturas más altas, con 36 C° como máxima y 23 C° como mínima.

En la región occidental, las condiciones térmicas oscilarán entre una máxima de 29 C° y una mínima de 15 C°, completando así el panorama climático previsto para este domingo, según el informe brindado por el pronosticador de turno de Cenaos.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).