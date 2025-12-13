Los cortes de energía para este domingo 14 de diciembre en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este domingo 14 de diciembre, en varias zonas del país. De acuerdo con el boletín oficial del ente, las interrupciones energéticas se deberán a trabajos de mantenimiento en las zonas.

Más temprano se había anunciado cortes de energía para el Distrito Central, sin embargo, fueron suspendidos. A continuación los lugares que no contarán con el servicio por varias horas:

El Progreso: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Zona central (sector este y noreste): colonia Mangandi, colonia 2 de Marzo, colonia Altos de El Progreso, bulevar Los Ángeles, bulevar Las Mercedes, bulevar Buenos Aires, bulevar Los Pinos, parte del bulevar San Francisco, colonia Ramírez Reina, colonia Rodolfo Cárcamo, bulevar Montevideo, Hotel Montecristo, residencial El Progreso, colonia Llave en Mano, colonia La Canadá, Supermercado La Antorcha (Centro), Pizza Hut (Centro). Municipalidad de El Progreso, Clínica Cristiana, Clínica Los Ángeles, Clínica Rubí, Estadio Humberto Micheletti, colonia Patty, colonia Policarpo Paz García, Mercado Municipal, Nueva Jerusalén, colonia Jensen, La Sirena, bulevar Las Delicias, Subirana, colonia Brisas del Ulúa, bulevar Cabañas, Catedral Las Mercedes, Hondutel, plantel de la ENEE (Los Ángeles). Universidad Cristiana UCRISH, Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, Supermercado La colonia, colonia Palermo, colonia Fraternidad de La Paz, colonia Nacional, colonia San Antonio, IHSS, bulevar Los Pinos, Bomberos y Policía Nacional, Centro Penal Progreseño, Finca 4, Finca 8 y la aldea San José de La Tarrera, Hotel Plaza Victoria, Plaza Aventura, Panadería La Popular, Honduplaza, MaxiDespensa, Gimnasio Municipal y Motocentro.

La ENEE anunció cortes de energía en colonia Williams Hall, colonia Carlos Roberto Reina, colonia 27 de Octubre, colonia Las Palmas, colonia 21 de Mayo, colonia Los Tulines, colonia Pajuiles, colonia San Antonio, colonia Montefresco, colonia Mendieta y costado este de colonia Bendeck, parte norte de El Progreso, barrio El Barro, colonia Castillo, bulevar San José #2, colonia Emanuel 1 y 2, colonia Suazo Córdova, colonia Ávila Panchame, colonia Esperanza de Jesús, colonia Imprema, colonia 19 de Julio, colonia Los Laureles, colonia Buenos Amigos, colonia Corocolito, colonia 12 de Junio, colonia Juan Carías, colonia Juventino Barahona. Colonia Primero de Marzo, colonia Corocol I, II, III, colonia Covitral, colonia Paredes, colonia La Española, colonia La Libertad, colonia Berlín, colonia Ebenezer, colonia Sitramedhys, colonia 3 de Abril, colonia Juan Ramón Morales, colonia Las Golondrinas, colonia La Pimientera, Flores de Mayo, Ferretería Perla del Color, Centro Comercial El Obelisco, Supermercado La Antorcha Boulevard, Pizza Hut Boulevard, Plaza Santa Mónica, Supermercado La colonia #2, Agencia La Mundial, Casa Blanca. Residencial Las Acacias, colonia 6 de Julio, colonia Kénedy, Emsula, residencial parte Turiplaza, oeste de residencial Andalucía, Hotel Villas Belinda, residencial Quintas del Sol, residencial Monte Carlo, residencial La Granja, colonia Rubí, Camalote Arriba, Camalote Abajo, aldea El Centenario, aldea El Naranjo, residencial La Orquídea, colonia Alemania, Zip Porvenir, bulevar San Miguel, Colegio Notre Dame, colonia Sta. Elizabeth, colonia Fátima, ex campos bananeros: Buena Vista, Finca Coob, Río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino, Zoológico Naranjo Chino, Amapa, Km 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas, Voluntades Unidas, UTH, Mall Megaplaza. Colonia Marvin Reyes, Quebrada Seca, aldea El Porvenir del Norte, colonia Aurora, Leche Sula, Cordon's Heavy Equipment, El Compadre, Baprosa, H y C Publicidad, Arroz San Miguel, residencial La Rubí, colonia El Porvenir, Restaurante JYR, Agap, Chotepe, Restaurante La Cabaña, Rastro Municipal, Quebrada de Yoro, aldea Fuerzas Vivas, colonia Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Crucitas 1, 2 y 3, San José del Negrito, Jardines de Amor Eterno, aldea Brisas del Norte, Brisas de la Libertad.

El Progreso, Santa Rita, Santa Cruz de Yojoa: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.