Cortes de energía para este jueves 18 de diciembre en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía programados para este jueves 18 de diciembre en varias regiones del país. De acuerdo con la empresa energética, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento, con la finalidad de "mejorar el servicio". A continuación el listado completo de lugares que estarán sin energía eléctrica durante varias horas, debido a los apagones programados para este jueves.

San Pedro Sula: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Plantel y bodegas de Tigo, residencial Palencia, residencial Santa Clara, residencial Villa Alameda, residencial Villa Alcalá, residencial Angelino, residencial Villa Franca, residencial Villa Granada, residencial Villa Sevilla, residencial Villa Valencia, residencial Salamanca, residencial Paseo La Fuente, aldea El Carmen, barrio Reina del Carmen, barrio Las Colinas del Carmen, barrio San Martín, El Ocotillo, barrio Episcopal, barrio Cosmul, colonia 14 de Febrero, barrio Santa Cruz, barrio Ramos, barrio Magnolia, barrio El Porvenir, pozos de Suncery, Centro de Rehabilitación El Carmen, aldeas S.O.S. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en otras zonas de San Pedro Sula: Barrio Los Cedros, residencial Villa Alta, residencial Jucana, residencial Brisas del Merendón, residencial Merendón Hills, barrio Villas McKay, residencial Villareal, residencial Puerta del Sol, condominios Tribeca, condominios Capri, Fontana La Arboleda, residencial Luna Maya, residencial Villas Fontana, residencial Casa Maya II, barrio Ethasa, residencial Nova, residencial Jardines del Merendón, apartamento Gemelli, residencial Ciudad Maya, Armenta, residencial Portofino Hill, residencial Jaragua, Escuela Bilingüe Santa María del Valle, Caobas Café, Plaza de Willy.

Santa Bárbara: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Casco urbano de Santa Bárbara, barrio El Centro, barrio El Jilote, barrio Farolito, Instituto Eulogio, barrio La Planta, barrio Loma Linda, barrio San José, colonia Carranza, barrio El Calvario, aldea Los Bancos, La Cuesta, Santa Rita de Oriente, La Zona.

Olanchito, Yoro y Esquipula del Norte, Olancho: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Olanchito: Potrerillo, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa, Las Minas Aguán, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis. Olancho: La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal.

Juticalpa: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Maxi Despensa, Calona, barrio Porvenir Norte, barrio Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Calix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa. Municipio de San Francisco de la Paz, municipio de Gualaco, municipio de San Esteban, municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio de El Rosario, municipio de Yocón, municipio de La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.

Cantarranas: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Zurzular, Las Delicias, Yamagüare, Cofradía, Sicagaura, de 8:00 am a Pacayas, Joyas del Carballo.

Guaimaca: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Barrio El Centro, barrio Abajo, barrio Arriba, aldea Maranguiles, aldea El Naranjal, La Bolsa, aldea Ojo de Agua, La Mina; Guaimaca, Concordía, El Barro, El Carrizal, El Nance, aldea El Portillo, Juan Francisco, La Laguna, La Lima, Lavaderos, aldea Pedernales, Sanquín, Terreros Blanco, aldea El Tablón, aldea Villa Vieja, Amaranguiles, Gones, La Concepción, La Libertad, La Manaca, Las Ánimas, Los Cortés, Morán, Quebrada Grande, San Juan, Villa de Fátima, Campamento; Valle Lepaguare, Las Minas, Limones, Encinal, El Tigre Lepaguare, La Pita, Lepaguare Viejo, La Puerta Lepaguare, El Guanábano, El Zarzal, Santa Lucía, Las Flores, El Calpúles No. 2, Tapaquile y zonas aledañas.

Santa Rosa: 8:20 a.m. a 2:20 p.m.