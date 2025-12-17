Deuda de la ENEE con generadores de energía incrementa a L19,419 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Las empresas generadoras de energía atraviesan problemas de flujo de caja que amenazan sus operaciones al no contar con recursos para cubrir pedidos de combustibles y compra de repuestos para la operación de plantas térmicas y renovables.

Según el reporte de agosto de 2025, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) contabilizaba cuentas por pagar a proveedores por 19,418.7 millones de lempiras.

Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), dijo a EL HERALDO que entre septiembre y octubre pasado los generadores recibieron 5,000 millones de lempiras en concepto de pagos de la ENEE.

Explica que los pagos se efectuaron con ingresos procedentes de la colocación de bonos, del pago de subsidios que realizó la Secretaría de Finanzas (Sefin) a la ENEE y de la venta de energía.

Un reporte del Banco Central de Honduras (BCH) indica que entre septiembre y diciembre de 2025, la ENEE ha realizado seis subastas de bonos, adjudicando 5,868.7 millones de lempiras.

Sin embargo, Martínez dice que cada mes la mora de la estatal eléctrica aumenta por la incorporación de nuevas facturas de servicio.

EL HERALDO gestionó la reacción del gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, a través de la Unidad de Comunicaciones, sin embargo, no hubo respuesta.

De enero-agosto 2025, las cuentas por pagar a los proveedores ha aumentado de 16,491.2 millones a 19,419 millones de lempiras, o sea L2,927.8 millones más.