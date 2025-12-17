Deuda de la ENEE con generadores de energía incrementa a L19,419 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Las empresas generadoras de energía atraviesan problemas de flujo de caja que amenazan sus operaciones al no contar con recursos para cubrir pedidos de combustibles y compra de repuestos para la operación de plantas térmicas y renovables.
Según el reporte de agosto de 2025, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) contabilizaba cuentas por pagar a proveedores por 19,418.7 millones de lempiras.
Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), dijo a EL HERALDO que entre septiembre y octubre pasado los generadores recibieron 5,000 millones de lempiras en concepto de pagos de la ENEE.
Explica que los pagos se efectuaron con ingresos procedentes de la colocación de bonos, del pago de subsidios que realizó la Secretaría de Finanzas (Sefin) a la ENEE y de la venta de energía.
Un reporte del Banco Central de Honduras (BCH) indica que entre septiembre y diciembre de 2025, la ENEE ha realizado seis subastas de bonos, adjudicando 5,868.7 millones de lempiras.
Sin embargo, Martínez dice que cada mes la mora de la estatal eléctrica aumenta por la incorporación de nuevas facturas de servicio.
EL HERALDO gestionó la reacción del gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, a través de la Unidad de Comunicaciones, sin embargo, no hubo respuesta.
De enero-agosto 2025, las cuentas por pagar a los proveedores ha aumentado de 16,491.2 millones a 19,419 millones de lempiras, o sea L2,927.8 millones más.
Insolvencia
Los pagos de septiembre y octubre pasado no se distribuyeron entre todas las generadoras, ya que varias empresas reclaman facturas con vencimientos entre seis y siete meses.
Un ejecutivo de una planta térmica comentó que la deuda de la ENEE con ellos es de siete meses, situación que los tiene preocupados ya que la próxima semana arriba un barco con alrededor de 200,000 barriles de bunker, el que tiene un costo de 12 millones de dólares, con un promedio de $60 por barril.
Otro ejecutivo de otra generadora renovable declaró que la deuda con ellos es de tres meses, lo que ha provocado el no pago del décimo tercer mes de salario a sus empleados.
Según la presidenta de la AHPEE, la ENEE reporta problemas de flujo de caja como resultado de las altas pérdidas de energía, las que sumaron 36% al 31 de agosto de 2025, equivalente a 15,433 millones de lempiras.
Ingresos
Los ingresos por venta de energía reportan un aceptable resultado en los estados financieros de la ENEE.
De enero-agosto del presente año, la estatal eléctrica registró 27,430.5 millones de lempiras, menos que los L28,033.4 millones en igual período de 2024. Esos recursos proceden de la venta de 4,853,723 megavatios hora de energía durante 2025.
Según el informe de la Gerencia de Planificación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el sector residencial pagó 12,751.7 millones de lempiras, equivalente al 46.5% de los ingresos totales. Continúan los sectores comercial con 7,466.4 millones de lempiras (27.2% del total) e industrial con L4,690 millones (17.1%).