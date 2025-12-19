¿Qué se sabe de la masacre de una familia en la Residencial Centroamérica?

Al menos cuatro personas, al parecer todas de una misma familia, fueron asesinadas en el interior de una vivienda en la Residencial Centroamérica, de Tegucigalpa, informó el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.
Las víctimas son dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, según el alto oficial.
Los fallecidos fueron identificados como: Cristofer Valle León, de 13 años; su madre, Yinyer Tatiana León, de 31; María de la Cruz, de 55 años; y Josué Vigil León, de 24 años, tío y hermano de las dos primeras víctimas, respectivamente.
"Lastimosamente, se da este hecho violento donde hay una muerte múltiple de cuatro personas", subrayó Aguilar en comunicación telefónica al noticiero TN5
Indicó además que los autores del crimen utilizaron armas blancas y de fuego, y que el hecho se habría registrado el miércoles, pero hasta en la noche del jueves se supo del mismo a través de una llamada al teléfono de asistencia social 911.
Añadió que un equipo de la Policía Nacional está haciendo las investigaciones del caso, "que es extremadamente violento y nadie manifestó nada, sino que hasta el día de hoy hicieron una llamada anónima".
Según Aguilar, los vecinos del sector se mantienen "en un absoluto hermetismo" y "nadie quiere manifestar nada".
Testimonios de los vecinos relatan que, el descubrimiento lo hizo una joven, pareja de una de las víctimas, quien ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes acudió a la vivienda, encontró la puerta forzada y avisó de inmediato a las autoridades.
El levantamiento de los cuerpos se prolongó durante varias horas mientras las autoridades realizaban el procesamiento de la escena.
Familiares de las víctimas dijeron a HCH que desconocen los motivos del hecho y afirmaron que se trataba de personas trabajadoras.