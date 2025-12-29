En 2026 las series de Marvel y adaptaciones literarias dominarán la pantalla

The Pitt - Temporada 2 (HBO Max, 9 de enero): Una de las series más aclamadas de 2025, con 5 premios Emmy y 2 nominaciones a los Globo de Oro, es una de las primeras en regresar en 2026, el 9 de enero. Con Noah Wyle a la cabeza en un reparto en el que también están Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Taylor Dearden o Isa Briones, continuará reflejando en tiempo real, el trabajo en un hospital de Pittsburgh.
"El caballero de los Siete Reinos" (HBO Max, 19 de enero): Esta precuela de Game of Thrones ("Juego de tronos") llega el 19 de enero y se sitúa un siglo antes de los acontecimientos de la serie original. Dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente... un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro.
Wonder Man (Disney+, 28 de enero): Centrada en el personaje de Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), un actor que sueña con triunfar en Hollywood y que después de un encuentro fortuito con Trevor Slattery, (Ben Kingsley), un veterano intérprete ya de retirada, descubre que se está preparando una nueva versión de la película de superhéroes Wonder Man.
Bridgerton - Temporada 4 (Netflix, 29 de enero): La cuarta temporada de la saga de los Bridgerton se estrenará en dos partes -el 19 de enero y el 26 de febrero- y el protagonista será el bohemio segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson), que se resiste a sentar la cabeza, hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en un baile de máscaras, interpretada por Yerin Ha.
Imperfect Women (Apple TV+, 18 de marzo): Basada en la novela homónima de Araminta Hall, este thriller de ocho episodios está protagonizado por Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara y explora un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas. El 18 de marzo llegarán los dos primeros episodios y luego se liberará uno cada miércoles hasta el 29 de abril.
Euphoria - Temporada 3 (HBO Max, 3 de abril): Cuatro años después de su segunda temporada la serie retoma la historia con Rue (Zendaya) al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie (Martha Kelly) e intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla, mientras que Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), viven en los suburbios. Una ficción de gran éxito sobre un grupo de jóvenes en una espiral de drogas, sexo, drama, amor y amistad.
"Los testamentos" (Disney+, abril): Esta secuela de "El cuento de la criada", adapta la novela de Margaret Atwood de 2019 -ganadora del premio Booker- y que se desarrolla en la teocracia distópica de Gilead. Una serie que cuenta con Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday o Rowan Blanchard, sobre el paso a la madurez en la que una nueva generación de mujeres jóvenes se enfrenta al sombrío futuro que les espera.
East of Eden (Netflix, mediados de 2026): Una miniserie de siete episodios que adapta uno de los grandes clásicos de la literatura estadounidense, de John Steinbeck, que ya cuenta con varias adaptaciones, entre ellas la popular película de Elia Kazan de 1955, protagonizada por James Dean y Jilie Harris. Ahora el proyecto está producido por la nieta del director, Elia Kazan, y protagonizada por Florence Pugh, lo que promete una visión femenina de la historia.
"La casa de los espíritus" (Prime Video): Una de las novelas más conocidas de Isabel Allende, que ya saltó al cine en 1993 con Jeremy Irons y Meryl Streep, llega ahora a la pequeña pantalla con una miniserie de ocho episodios, grabada enteramente en Chile y en la que se ha implicado mucho la autora. Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo encabezan el reparto.
"Orgullo y prejuicio" (Netflix): Aún sin fecha oficial por parte de Netflix, se espera que este año llegue a la plataforma de streaming la adapatación en formato serie de una de las novelas más famosas de Jane Austen, cuya última adaptación al cine con Keira Knightley y Matthew Macfadyen tuvo un rotundo éxito.
VisionQuest (Disney+, sin fecha): A finales de año se estrenará VisionQuest, la serie del universo Marvel que cerrará la trilogía de "Bruja Escarlata y Vision" y "Agatha". Vuelven Paul Bettany, como Vision Blanco, y Elisabeth Olsen, como Bruja Escarlata, y james Spader como el villano Ultron. Poco más se sabe de una serie muy esperada y que se estrenará a finales de 2026.
También se estrenará en 2026 la segunda temporada de Your Friends & Neighbours (Apple TV+ - 3 de abril), la quinta y última de The Boys (Prime Video - 8 de abril), la quinta de The Bear (Disney+ sin fecha confirmada), la sexta de Slow Horses (Apple TV+ se espera a finales de 2026), y sin confirmar que lleguen este año, la cuarta de The White Lotus o la sexta de Onlye Murders in the Building.