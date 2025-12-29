En 2026 las series de Marvel y adaptaciones literarias dominarán la pantalla

The Pitt - Temporada 2 (HBO Max, 9 de enero): Una de las series más aclamadas de 2025, con 5 premios Emmy y 2 nominaciones a los Globo de Oro, es una de las primeras en regresar en 2026, el 9 de enero. Con Noah Wyle a la cabeza en un reparto en el que también están Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Taylor Dearden o Isa Briones, continuará reflejando en tiempo real, el trabajo en un hospital de Pittsburgh.