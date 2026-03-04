CN apura aprobación de Ley de Empleo Parcial antes que inicie Semana Santa

El diputado por Choluteca mencionó que, si se aprueba la normativa, una empresa maquiladora en San Pedro Sula podría crear seis mil nuevos empleos.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) está priorizando la aprobación de la Ley de Empleo Parcial antes que inicie la Semana Santa , reconoció el secretario de este poder del Estado, Carlos Ledezma.

Ledezma manifestó que “hemos estado hablando con la comisión de dictamen para que rápidamente se dé el dictamen de la Ley de Empleo Parcial y sea discutida ya que ha habido muchos empresarios y personas que quieren que se apruebe para comenzar a generar empleos”.

Reconoció que han valorado la posibilidad de aprobar una normativa transitoria para Semana Santa, pero la prioridad es la Ley de Empleo Parcial.

“Ellos (empresarios) nos han dicho que si no se aprueba antes de Semana Santa, que se apruebe una ley provisional. Como estamos de cara a Semana Santa, se está proponiendo eso, pero la prioridad es otra y esperamos que se apruebe de manera definitiva”.

Actualmente la comisión de dictamen se encuentra haciendo la socialización de la ley y los últimos en asistir al Legislativo fue la Secretaría de Finanzas, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaría de Trabajo.

Sin embargo, el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, advirtió: “Ante una eventual aprobación de la Ley de Empleo por Hora en su modalidad parcial, la clase obrera recurrirá a todos los mecanismos necesarios para garantizar que, desde las bases, se respeten los derechos laborales de los trabajadores”.