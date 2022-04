Presidente de la CCIT lamenta derogación en lugar de modificación de la Ley de Empleo por Hora

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, lamentó este jueves que el Congreso Nacional decidiera derogar y no modificar la Ley de Empleo por Hora.

De acuerdo con Medina, los argumentos presentados por el sector privado no fueron convincentes y tampoco fueron tomados en cuenta por la comisión del Poder Legislativo a cargo de establecer un dictamen en contra de la ley.

“Nuestros argumentos no fueron convincentes para que no se derogara la ley, y entiendo que no se discutió las propuestas que el sector privado hizo para no derogar esta ley” declaró Media.

Asimismo, el presidente de la CCIT añadió que de acuerdo a los datos de la Secretaría del Trabajo unas 40 mil personas se verán afectadas con la derogación de la Ley de Empleo por Hora.

De igual manera, el empresario opinó que el Código del Trabajo tiene muchísimas cosas buenas, sin embargo, cree que es momento de adaptarlo a la actualidad, mencionando que hay personas que pueden trabajar, estudiar y hacer algunos oficios.

“Creo que hay que establecer un nuevo reglamento o estamento jurídico para que las empresas y sobre todo las personas puedan beneficiarse de esta tecnología”, añadió.

Para culminar, Rafael Medina hizo un llamado a los diputados para que ellos propongan una metodología de contratación, ya que a su juicio la Ley de Empleo por Hora beneficiaba a trabajadores y empresas en Honduras.

Por su parte, la empresaria Aline Flores, cuestionó las propuestas que han surgido hasta el momento para no perder los empleos vigentes bajo esta modalidad.

“La ley del empleo de hora es una propuesta para emplear a miles de hondureños y sobre todo hondureñas ingresar al mercado laboral, el trabajo dignifica y permite independencia y desarrollo, entonces, ¿qué propuesta tenemos ahora para no perder los empleos vigentes y crear nuevos?”, expresó.