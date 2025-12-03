Decisiones y aperturas: los signos se enfrentan a cambios en lo personal y profesional

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Estarás volcado en tus finanzas y en estudiar un plan que mejore la forma de ganar más dinero. Se agudizarán las relaciones sentimentales y sexuales; vas a descubrir formas de jugar y divertirte en pareja. Si no tienes pareja, el romance aparecerá en tu vida fácilmente.