Decisiones y aperturas: los signos se enfrentan a cambios en lo personal y profesional

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Deberías romper hoy tu tendencia al aislamiento. No es el momento de dejarte caer en el pozo del misticismo. El contacto con la gente te hará mucho bien y te ayudará a salir de la mala racha.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Te encuentras en un buen momento para planear proyectos de futuro de cualquier tipo. Tendrás más armonía con tu pareja; la comunicación y la alegría estarán a flor de piel. Baja el ritmo frenético en el trabajo; date un respiro ahora que puedes.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Período inestable en tu relación sentimental. Te puedes plantear nuevos horizontes porque no ves un futuro realizable con la persona amada. En el trabajo, buen momento para solicitar un aumento o una mejora. Esfuérzate para conseguir el cambio que esperabas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio).Deberás atender preferentemente hoy a tu imagen y tus modales de cara a las relaciones con extraños, sobre todo si tienes que acudir a una cita importante para tu futuro profesional. Será la manera de instalarte en la seguridad y evitar los nervios.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tu afán en emplear tu tiempo libre en tus pasatiempos favoritos no sólo puede llevar a la indiferencia de los amigos, con los que tal vez compartes cada vez menos cosas, sino también a la de tu familia.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Con cierta sorpresa, alguna noticia o relato que conocerás hoy te hará cambiar la opinión que tenías sobre determinadas personas. Recuerda siempre que no todo es blanco o negro, y que los demás pueden tener parte de razón.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No te va a quedar más remedio que aceptar una oferta de trabajo aunque te obligue a viajar y estar más tiempo fuera del hogar. No le des más vueltas porque a la larga te traerá muchas satisfacciones, personales y profesionales.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Inicias un nuevo ciclo profesional en el que puedes conseguir ciertos logros. Por fin se cumplen tus expectativas sin dejarte la piel. El amor te traerá el aire fresco que vas necesitando, con un nuevo romance que mejorará tu estado anímico y emocional.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Recobrarás la serenidad y la calma en lo profesional; volverás a sentirte seguro en tu lugar de trabajo debido sobre todo al gran esfuerzo físico y mental que has realizado; tus colaboradores y superiores sabrán recompensarte por ello.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La agenda te vendrá hoy marcada por los demás, porque tú no has tenido tiempo de prepararla; tu pareja, familia o amigos habrán decidido por ti para tu tiempo libre, pero descubrirás que la sensación de dejarte llevar es muy agradable.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Deberás ir mentalizándote para los cambios que llegarán con toda probabilidad en tu trabajo en los próximos días, y de los cuales hoy te llegará alguna pista vía telefónica. No te dejes amedrentar por los comentarios y busca tu estrategia.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Estarás volcado en tus finanzas y en estudiar un plan que mejore la forma de ganar más dinero. Se agudizarán las relaciones sentimentales y sexuales; vas a descubrir formas de jugar y divertirte en pareja. Si no tienes pareja, el romance aparecerá en tu vida fácilmente.