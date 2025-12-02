  1. Inicio
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts

La actriz fue distinguida en el Paseo de la Fama y recordó la intensidad con la que, en su juventud, buscó parecerse a Julia Roberts y seguir su rastro artístico

  • 02 de diciembre de 2025 a las 16:58
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
1 de 12

La actriz estadounidense Sarah Paulson recibió este martes una estrella en Hollywood recordando su juventud, cuando se obsesionó en transformarse en la estrella que más admiraba, Julia Roberts.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
2 de 12

La actriz de American Horror Story fue honrada con la estrella número 2,829 en el emblemático Paseo de la Fama de Los Ángeles y dedicó gran parte de su discurso de agradecimiento a su ídolo adolescente.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
3 de 12

"Bastaba con que alguien dijera, de pasada, con cierta naturalidad, que me parecía un poco a ella, para que esta mente adolescente narcisista se apoderara de mí. Nació mi búsqueda para transformarme en ella, aunque fue efímera porque no había considerado que nadie pensaba en Julia Roberts como si se hubiera acabado el tiempo. Nadie buscaba una versión pobre de ella", indicó Paulson.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
4 de 12

A diferencia de otras personalidades que han recibido una estrella recordando su conexión o la primera vez que pasearon por la mítica avenida de las estrellas, a Paulson le vino el recuerdo que no provenía de su vida real, sino de una película en particular: Pretty Woman.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
5 de 12

La actriz concluyó con una reflexión sobre cómo este proceso de obsesión le restó tiempo para dibujar su propio destino en la exigente industria de Hollywood.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
6 de 12

"Me llevó demasiado tiempo comprender que Julia Roberts había llegado a nuestros corazones porque era tan descaradamente ella misma y yo estaba tan ocupada soñando con una trayectoria laboral que imitara a la de Julia Roberts. No podía ver el camino que ya estaba recorriendo", agregó.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
7 de 12

El reconocimiento a Paulson se otorga por su "notable trayectoria y talento artístico", indicó por su parte la productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
8 de 12

"Es especialmente significativo que su estrella se encuentre junto a la de su amigo y colaborador de toda la vida, Ryan Murphy", añadió.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
9 de 12

De hecho, Paulson protagonizará la cuarta temporada de la serie antológica Monsters, dirigida por Murphy, donde interpretará a la asesina en serie Aileen Wournos.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
10 de 12

Junto al director de cine estadounidense protagonizó además diez entregas de la galardonada serie de televisión American Horror Story.

 Foto: Shutterstock
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
11 de 12
Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts
12 de 12

Recibió su primer Emmy y un Globo de Oro a mejor actriz principal en una miniserie o película por su interpretación de la abogada Marcia Clark en The People v. OJ Simpson: American Crime Story.

Foto: Shutterstock
