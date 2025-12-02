Sarah Paulson recibe su estrella en Hollywood y evoca su obsesión por imitar a Julia Roberts

"Bastaba con que alguien dijera, de pasada, con cierta naturalidad, que me parecía un poco a ella, para que esta mente adolescente narcisista se apoderara de mí. Nació mi búsqueda para transformarme en ella, aunque fue efímera porque no había considerado que nadie pensaba en Julia Roberts como si se hubiera acabado el tiempo. Nadie buscaba una versión pobre de ella", indicó Paulson.