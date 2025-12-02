Horóscopos de hoy: oportunidades, salud y relaciones bajo la influencia de los astros

Tegucigalpa, Honduras.- Leo y Escorpio disfrutarán de protagonismo y oportunidades profesionales, Sagitario y Capricornio recibirán apoyos y desafíos que pondrán a prueba su criterio, y Libra, Acuario y Piscis encontrarán momentos para fortalecer la pareja, organizar sus finanzas y desplegar creatividad en el trabajo.

¿Qué le espera hoy a los demás signos?

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si tienes molestias estomacales, decídete a cuidar tu alimentación, sobre todo si tienes a la vista alguna comilona por trabajo o por celebraciones; algún exceso de bebida y comida puede estropearte la salud para un tiempo.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Algunos secretos que llegan a tus oídos serán causa de problemas si les das mayor recorrido del que merecen, porque algunas personas pueden tomarte por enemigo. Contén tus ansias de protagonismo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Aparecerán problemas que afectarán directamente a tu trabajo y marcarán tu lento transcurrir del día. Aunque la jornada será tediosa en lo profesional, tus relaciones sentimentales serán muy ventajosas y darás un paso de suma importancia para la pareja.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Has descuidado tu dieta últimamente y te conviene retomarla, y no solo por cuestiones relacionadas con la belleza o la apariencia, sino porque pueden surgir avisos que tienen que ver con la salud ,y eso sí que es relevante.

LEO (23 julio - 22 agosto). Vas a desarrollar importantes proyectos e ideas en el trabajo que serán bastante bien recibidas por tus superiores. Te gustará hacerte notar y gozarás con tu protagonismo. Te animarás a afrontar las dificultades y olvidar las frustraciones cotidianas. Ánimo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En tu ambiente de trabajo o amistad deberías alejarte de la competencia insana que promueven algunos, las relaciones personales comenzarán a ser más importantes para ti en unos momentos en que necesitas cambios de calado.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu pareja te reclama más atención, y no se trata de lo material, seguro que la mejor medicina para su dolencia es dejar una hora cada día para hablar de los temas que les preocupan, y sobre todo escuchar al otro.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás que aprovechar las oportunidades que se te presentan ahora mismo, no hagas perezas ni esperes mejores ocasiones. Los astros , en especial Mercurio, el planeta de la comunicación, bendicen cualquier iniciativa en este terreno.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si acabas de empezar en un trabajo, posiblemente tengas mucha garra y ganas de comerte el mundo, pero en breve debes comprobar que supone una mejora para ti mismo, no solo para otros.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Necesitarás algo de ánimo para tus proyectos, y encontrarás a gente cercana que te los dé, pero también a otras personas que actuarán de abogado del diablo. Ya sabes que en el medio de todo suele estar la virtud y la razón.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Aprovecharás tus horas libres y cierta tranquilidad de ánimo para hacer esas compras que tanto detestas, pero que nadie puede hacer por ti. Eso sí, al menos controlarás el presupuesto para poder darte un pequeño capricho durante un viaje próximo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Llegarás hoy al trabajo con todas las energías intactas, dispuesto a afrontar los retos más exigentes de tus jefes más puntillosos, y además con creatividad y desahogo, lo cual te dará hasta momentos de diversión que no esperabas.