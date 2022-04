“Las bolsas que yo regalaba es porque tenía mi sueldo”: Luis Pinel tras denuncia del CNA

Tras la denuncia del CNA, Luis Pinel habló con HRN, donde aseguró que su gestión fue transparente y que conoce a Cárcamo, por lo que podría afirmar que él también dirigió a Banasupro amparado en la ley.

“En ningún momento, ni su servidor y creo que ninguno de los gerentes que han estado en Banasupro han podido entregar directamente ni con fines políticos, ni de ningún tipo, una bolsa solidaria, por la sencilla razón de que una bolsa solidaria va respaldada mediante un convenio y mientras no vaya respaldada y debidamente liquidada, a quien le tocaría pagar entonces es al que autoriza, y si Luis Pinel hubiera entregado una o 10 bolsas solidarias, porque recordemos que fui candidato a diputado, tendría que haberlas pagado”, comenzó defendiéndose.

Además, agregó que: “Yo fui candidato a diputado y jamás anduve comprando votos. Las bolsas que yo regalaba es porque tenía mi sueldo y de otra forma contaba con algunos amigos, yo presenté mi liquidación a política limpia y ahí están los votos que yo conseguí para mi campaña, la verdad es que (las acusaciones) son bastante fuertes a la honra de cada una de las personas”.

En cuanto al endeudamiento que reportan varias instituciones con Banasupro, aseguró que durante su gestión, “siempre se intentó que las deudas no superaran los 30 días, a excepción de la deuda de Banhprovi que quedaron pendientes y no se gestionaron por un proceso burocrático”.

“Yo respeto bastante la gestión que hace el CNA, más no comparto la forma de actuar de ellos, porque debieron haberlo llamado a uno para hacer las aclaraciones del caso. Cuando yo entregué quedaba una deuda normal, no sé qué pasó después”, justificó.

“Yo creo que eso es a raíz de las denuncias que ha hecho la nueva gerente general de Banasupro, en su momento a mí me la recomendaron para que la atendiera, no la atendí yo porque no me correspondía, el gerente que estaba era el ingeniero Merlin Cárcamo, sin embargo, a mí me habría gustado tener la oportunidad de aclarar qué es lo que hace Banasupro, cómo trabaja... es una institución que su misión no es ganar, es ser un referente de precios, el impacto que genera banasupro en la economía nacional es incalculable”, continuó.

Finalmente, dijo que está dispuesto a acudir a declarar ante el Ministerio Público, pero confió que comenzará a buscar representación legal pública, pues dijo tener problemas financieros en la actualidad.

“A partir de hoy estoy seguro que voy a recibir cualquier cantidad de ataques e insultos por este tipo de situaciones donde muchas veces se cometen injusticias buscando la justicia. Estamos dispuestos a presentarnos ante el Ministerio Público, encima no tengo siquiera dinero para pagar un abogado, debo mis tarjetas de crédito, pero ni modo, tocará acudir a la defensa pública, pero no podemos estar actuando de esa manera, de manera injusta”, reiteró.

